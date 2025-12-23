Durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, el uso de pirotecnia vuelve a encender una preocupación recurrente entre quienes conviven con animales. Los ruidos intensos y las luces repentinas de los fuegos artificiales representan una amenaza para la salud física y emocional de perros y gatos, especialmente en entornos urbanos.

Según estudios citados por especialistas veterinarios, alrededor del 80% de los animales domésticos presenta miedo o estrés ante estos estímulos. La Universidad San Sebastián explicó que la sensibilidad auditiva de perros y gatos es muy superior a la humana, por lo que los estallidos son percibidos como eventos desconocidos y potencialmente peligrosos, capaces de desencadenar ansiedad y conductas de huida.

Investigaciones publicadas en Veterinary and Animal Science indicaron que, en algunos casos, la aversión al ruido puede ser hereditaria, aunque también influyen la falta de habituación a sonidos fuertes durante las primeras etapas de vida. En los perros, la socialización temprana puede aumentar la tolerancia en la adultez, una práctica poco frecuente y casi inexistente en gatos.

El Cornell University College of Veterinary Medicine sumó que experiencias negativas previas, enfermedades o cambios neurológicos asociados a la edad incrementan la susceptibilidad al miedo provocado por la pirotecnia.

Síntomas frecuentes

El impacto del ruido se manifiesta a través de temblores, jadeo, salivación excesiva, taquicardia, vocalizaciones, intentos de escape, pérdida de apetito y conductas de ocultamiento. En situaciones de pánico, aumentan los riesgos de extravíos, golpes o lesiones. Además, los residuos químicos de la pirotecnia pueden agravar problemas respiratorios o provocar intoxicaciones si son ingeridos, y en casos extremos se han registrado quemaduras y lesiones oculares.

Recomendaciones para reducir riesgos

El médico veterinario Walter Comas, director de la Unidad de Animales de MSD Salud Animal, recomendó mantener la rutina habitual de paseos, comidas y descanso, ya que los cambios bruscos incrementan el estrés. También sugirió preparar una habitación tranquila, con objetos conocidos, juguetes y música suave, sin posibles vías de escape.

Desde la Universidad San Sebastián aconsejaron cerrar puertas y ventanas durante los momentos de mayor uso de pirotecnia, no dejar a los animales atados ni encerrados en espacios reducidos y asegurar un refugio con agua fresca y su cama o cucha.

Para los perros, el adiestrador Alan Peiró explicó a que la desensibilización progresiva puede ayudar, mediante la reproducción de sonidos a bajo volumen asociados a experiencias positivas. La identificación de las mascotas, con collar y datos de contacto, es clave, así como contar con el teléfono de una veterinaria de guardia.

El uso de medicamentos para controlar el miedo debe realizarse exclusivamente bajo supervisión profesional. Los especialistas coinciden en que la automedicación está contraindicada y que las estrategias farmacológicas tienen un éxito limitado a largo plazo, por lo que se prioriza el manejo conductual y el acompañamiento del tutor.

Otros cuidados durante las fiestas

Además de la pirotecnia, las altas temperaturas representan un riesgo por golpes de calor, que pueden provocar jadeo intenso, tambaleos y cuadros graves. También se recomienda reforzar la protección contra pulgas y garrapatas y evitar el acceso a alimentos típicos de las celebraciones, como chocolate, cebolla, ajo, lácteos y embutidos, que resultan tóxicos o difíciles de digerir para perros y gatos.

La prevención y la planificación previa aparecen como las principales herramientas para reducir el impacto de las fiestas en la salud y el bienestar de las mascotas.