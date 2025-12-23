Un joven oriundo de Sarmiento falleció en el Hospital Rawson una semana después de haber sido internado tras sufrir un accidente mientras circulaba en bicicleta, informaron fuentes policiales y médicas. El hecho había ocurrido en días previos, y el joven había sido trasladado en estado grave al centro asistencial.

El accidente se produjo cuando el joven transitaba en su bicicleta por una calle de Sarmiento y, por causas que aún se investigan, perdió el control del rodado y cayó al pavimento, lo que le provocó lesiones de consideración. Inmediatamente fue trasladado al Hospital Rawson, donde permaneció internado recibiendo atención médica especializada.

Durante los días siguientes, familiares, amigos y vecinos hicieron vigilia en las inmediaciones del hospital y mediante las redes sociales se multiplicaron los pedidos de oraciones y deseos de recuperación. A pesar de las atenciones brindadas por el equipo médico, el joven no logró recuperarse de las lesiones sufridas y su fallecimiento fue confirmado por las autoridades sanitarias.

La noticia de su muerte generó profundo pesar en la comunidad de Sarmiento, donde el joven era conocido y valorado. Vecinos y allegados recuerdan su energía, su afición por el deporte y su vínculo con quienes lo conocieron. Asimismo, la familia agradeció las muestras de apoyo recibidas durante los días en que el joven estuvo internado y solicitó respeto por su dolor.

Las circunstancias exactas del accidente continúan siendo materia de investigación, con el objetivo de determinar si hubo factores de tránsito, estado del camino o terceros involucrados que pudieran haber influido en el siniestro.