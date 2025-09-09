La madrugada del martes 9 de septiembre de 2025 se tiñó de tragedia en Rivadavia, tras un siniestro vial fatal que cobró la vida de un motociclista de 25 años. El hecho ocurrió aproximadamente a las 4:17 horas en la intersección de Avenida Libertador y Ramón Salinas.

La víctima fatal fue identificada como Tejada Gómez Diego Maximiliano, de 25 años, conductor de una motocicleta marca Benelli modelo RTK. Su acompañante, Valentina Gómez, de 23 años, también resultó lesionada y fue trasladada al hospital Rawson.

Publicidad

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el accidente involucró al móvil policial TC-108 Toyota Corolla AH 230 SA, conducido por el agente Chirino Claudio, de 28 años. El patrullero, que se encontraba de recorridas y transitaba por Avenida Libertador de Este a Oeste, inició una maniobra de giro hacia su izquierda para dirigirse al sur por calle Ramón Salinas.

En ese momento, la motocicleta, que circulaba también por Avenida Libertador en el mismo sentido y detrás del móvil policial, embistió con su parte frontal el lateral izquierdo (lado del conductor) del patrullero.

Publicidad

Tras el impacto, Tejada Gómez y su acompañante fueron rápidamente trasladados al hospital Rawson. Lamentablemente, cerca de dos horas después del siniestro, a las 6:40 horas, se confirmó el fallecimiento de Tejada Gómez.

El agente Chirino y su acompañante en el móvil, el agente Uriche Moisés de 27 años, fueron asistidos en el lugar del hecho por presentar dolores en el cuerpo, pero no requirieron traslado hospitalario. Cabe destacar que el conductor del móvil policial arrojó resultado negativo en el test de alcoholemia.

Publicidad

Como consecuencia del fatal desenlace, el agente Chirino ha quedado en calidad de arrestado y alojado en la Comisaría 34°, a cargo de la investigación. La dependencia policial interviniente es la Comisaría 34°, con el agente Arguello Enzo como primer interventor. Las tareas de rigor en el lugar del hecho continúan mientras la UFI Delitos Especiales investiga las circunstancias exactas del siniestro.