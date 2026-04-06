Lunes 06 de Abril
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Mundo > Guerra en Medio Oriente

Murió el jefe de inteligencia iraní tras un ataque en Teherán

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte de su jefe de inteligencia, Majid Khademi, tras un ataque aéreo atribuido a fuerzas de Estados Unidos e Israel.

POR REDACCIÓN

Hace 3 horas
Murió el jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní tras un ataque aéreo de Israel. (Gentileza)

La Guardia Revolucionaria de Irán confirmó la muerte de su jefe de inteligencia, Majid Khademi, quien falleció tras un ataque aéreo en Teherán en el marco del conflicto que enfrenta al país con Estados Unidos e Israel. 

Según informaron fuentes oficiales y militares, el operativo fue ejecutado por fuerzas israelíes con apoyo de inteligencia, y tuvo como objetivo directo al alto mando iraní, considerado una pieza clave en la estructura de seguridad del régimen.

Khademi era uno de los principales responsables de la recopilación de información estratégica y de la planificación de operaciones, tanto en el plano interno como internacional. De acuerdo con versiones difundidas por Israel, también estaba vinculado a la organización de ataques contra intereses extranjeros y al control de la represión de protestas dentro de Irán. 

La muerte del jefe de inteligencia se suma a una serie de golpes dirigidos contra la cúpula militar iraní en las últimas semanas, en el contexto de una ofensiva sostenida que busca debilitar las capacidades operativas del país en medio de la guerra regional. 

El conflicto, que ya lleva más de un mes de escalada, ha provocado miles de víctimas y una creciente tensión geopolítica, con amenazas de represalias por parte de Teherán y advertencias de nuevas acciones militares por parte de sus adversarios.

En este escenario, la eliminación de Khademi representa un nuevo golpe estratégico para Irán y un punto de inflexión en una guerra que continúa intensificándose y amenaza con expandirse en toda la región.

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