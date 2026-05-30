A las 04:12 hs. de la madrugada del sábado, efectivos de Comando Urbano observaron a dos sujetos que miraban hacia el interior de los domicilios localizados en calle Guillermo Morales y Victoria del Barrio Municipal de Rivadavia.

Un patrullero de la Comisaría 28 inició el procedimiento y detectó a los sospechosos que estaban dentro de la casa huyeron a pie hacia el sur.

En la huida fue detenido el sujeto de apellido Carmona, de 27 años, domiciliado en Las Casuarinas, 25 de Mayo, quien habría quedado como “campana” para alertar a los otros dos cómplices.

Minutos después, observaron a un segundo masculino corriendo por calle Luis Raimundo. El sujeto subió a los techos e ingresó a una vivienda. Tras una persecución, uno de los efectivos logró alcanzarlo, pero ambos cayeron desde el techo.

En el piso el efectivo logró reducirlo. Se trata de un sujeto de apellido Luján, de 28 años, con domicilio en Córdoba Capital.

Con intervención de la UFI Flagrancia, el ayudante fiscal Dr. Emiliano Usín se hizo presente en el lugar y dispuso el inicio de actuaciones. La causa quedó caratulada como robo agravado en poblado y en banda del Código Penal.

