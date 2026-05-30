A las 01:30 hs. de la madrugada del sábado, efectivos de la sede policial de la Comisaría 8va asistió a una alerta del sereno del complejo Barrio Solares del Sur. El guardia informó que tres hombres desconocidos estaban sustrayendo parte del cierre perimetral del predio.

Al llegar, el personal recibió las características de vestimenta de los sospechosos y a pocos metros ubicó a uno de ellos. Al notar la presencia policial, el sujeto arrojó un bulto al suelo e intentó esconderse debajo de un puente, pero fue interceptado y aprehendido.

En el lugar se secuestraron unos 10 metros de tela romboidal y dos palos rollizos de 1,80 m, elementos con características similares a los que llevaba el detenido. El sujeto fue identificado con el apellido Moreno, domiciliado en barrio Sarmiento, Media Agua.

Con intervención de la UFI Flagrancia, el ayudante fiscal Dr. Sebastián Miranda dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por tentativa de robo agravado por ser en poblado y en banda.



