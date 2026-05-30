

La corporación estatal rusa Rosatom denunció este sábado que un dron ucraniano impactó en el edificio de la sala de máquinas del sexto bloque de la central nuclear de Zaporozhie, en lo que calificó como "el primer ataque deliberado contra equipamiento principal de una planta nuclear" en la historia mundial.

Según el director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, el impacto provocó una explosión que abrió un agujero en la pared de la sala de máquinas, aunque los equipos principales no sufrieron daños. El funcionario afirmó que el dron era controlado mediante fibra óptica, lo que descarta la posibilidad de un impacto accidental.

Repercusiones

El director general de Rosatom declaró que “Kiev no solo cruza las líneas rojas, sino los límites del sentido común”, dijo en un comunicado a la prensa.

Alexéi Lijachov, afirmó que las acciones de Ucrania contra infraestructuras nucleares de Zaporozhie, la más grande de Europa, que es el primer ataque dirigido contra

equipos clave con daño directo en la sala de máquinas y planteó interrogantes sobre posibles escaladas futuras contra sistemas aún más sensibles como la turbina, el reactor o los sistemas de seguridad.

También criticó la falta de reacción de la comunidad internacional ante estos incidentes y alertó de que la situación acerca el riesgo de un accidente con potenciales consecuencias fuera de la región.

Según el informe, el dron de combate ucraniano impactó en la sala de máquinas del sexto bloque energético, provocando una explosión y dejando un orificio en la estructura. El equipo principal no resultó dañado.

Lijachov señaló que el dron estaba guiado por fibra óptica, lo que, según él, descarta un impacto accidental y evidencia una acción deliberada contra la instalación.El bloque de máquinas de la unidad de potencia número 6 de la mayor central nuclear de Europa, está ubicada en la provincia rusa de Zaporozhie. Desde la central de Zaporozhie también confirmaron que el impacto no dejó heridos ni daños graves, añadiendo que "todos los sistemas de la central funcionan con normalidad" y no se han registrado fallos en los procesos. "Los niveles de radiación en la central nuclear de Zaporozhie y en la zona de monitorización se encuentran dentro de los límites naturales y no superan las normas establecidas", detallaron.

Asimismo, se enfatizó que "estos ataques contra instalaciones nucleares son extremadamente irresponsables y representan una amenaza para la seguridad nuclear". "Cualquier ataque a la infraestructura de una central nuclear podría tener consecuencias impredecibles y poner en riesgo la seguridad de la región", manifestaron.

La central nuclear de Zaporozhie, así como la cercana ciudad de Energodar, son blancos frecuentes de las fuerzas del régimen de Kiev, que, pese a las advertencias de varios países, siguen dañando sus instalaciones. Rusia considera responsables de estas "provocaciones muy peligrosas" no solo a Ucrania, sino también a los países que la apoyan con armas, inteligencia, fondos y entrenamiento para sus militares.



Contraofensiva

El Ministerio de Defensa de Rusia informó este sábado sobre el ataque conjunto contra infraestructuras militares ucranianas, en respuesta a ataques terroristas contra objetivos civiles en territorio ruso, en especial, las instalaciones de la central de energía atómica.

Según el comunicado, las Fuerzas Armadas rusas emplearon armamento de precisión de largo alcance, tanto terrestre como aéreo, además de drones de combate, para golpear aeródromos militares y distintas instalaciones de energía, combustible y transporte vinculadas al Ejército ucraniano.

Moscú aseguró que todos los objetivos designados fueron alcanzados con éxito y que la operación cumplió plenamente sus objetivos.