El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, sumó una nueva preocupación luego de que se confirme que el mediocampista Leandro Paredes sufrió una lesión muscular.

Según informó el periodista Martín Arévalo, el capitán y figura de Boca tendría una distensión en el isquiotibial que le impedirá disputar los amistosos ante Honduras e Islandia en la previa del Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México a partir del 11 de junio.

Paredes viene de completar los 90 minutos del partido en el que Boca cayó como local frente a la Universidad Católica de Chile y quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Esta noticia representa un duro golpe para Scaloni, ya que el mediocampista se suma a la extensa lista de jugadores que llegan tocados a la cita mundialista, como por ejemplo los defensores Lisandro Martínez y Cristian Romero, el mediocampista ofensivo Nicolás González y el astro Lionel Messi, entre otros.

Paredes es una pieza clave en la Selección argentina, debido a que suele ser titular y cuando no le toca estar entre los 11 jugadores iniciales, generalmente es de los primeros en ingresar desde el banco de suplentes.

Si bien Paredes aparece en la lista de 26 convocados, no hay que descartar la posibilidad de que finalmente sea quitado de la lista para darle prioridad a otro jugador que llegue en mejores condiciones físicas.