El 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y en San Juan la jornada se vive con una fuerte impronta solidaria para difundir los alcances de esta enfermedad neurológica. La Fundación Javier Caselles, junto al grupo Neurología San Juan y el apoyo del Gobierno provincial, impulsan una iniciativa para teñir las redes sociales de naranja y generar conciencia. El objetivo es que la comunidad conozca los síntomas de esta afección y participe de sorteos que incluyen equipamiento deportivo como camisetas, pelotas y palos de hockey.

El doctor Juan Carlos Giugni, neurólogo clínico perteneciente al grupo Neurología San Juan, explicó a DIARIO HUARPE que la esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central causada por una inflamación debido a alteraciones inmunológicas.

"Se puede dar a cualquier edad, pero es más común entre los 20 y los 40 años y es la principal enfermedad que produce discapacidad en ese grupo etario", señaló el especialista.

Los signos de alarma incluyen debilidad en extremidades, visión doble, problemas para ver o pérdida de sensibilidad en alguna parte del cuerpo.

Prevalencia y vanguardia médica en San Juan

En la provincia se estima que existen entre 200 y 300 personas con esta condición, basándose en una prevalencia nacional de 20 a 30 casos cada 100.000 habitantes. El Dr. Giugni enfatizó la importancia de consultar a un profesional ante la mínima sospecha: "Es muy importante que sea un médico neurólogo clínico. Es el especialista en la medicina que se dedica a tratar y diagnosticar estas enfermedades".

Respecto a los avances médicos, Giugni destacó que San Juan se encuentra en una posición de privilegio tecnológico.

"Realmente ha habido una revolución en el tratamiento de esta enfermedad y hoy en día contamos con tratamientos sumamente efectivos, lo cual hace que esta enfermedad tenga muchísimo menos riesgo de discapacidad con lo que tenía antes", afirmó.

Asimismo, aseguró que el acceso a la salud en la provincia permite aplicar la misma medicación que en Europa o Estados Unidos, incluso a través de protocolos de investigación clínica.

Accesibilidad y el lema "Hacer visible lo invisible"

La accesibilidad a las herramientas de diagnóstico y a las drogas de alto costo está garantizada tanto en el ámbito público como en el privado. Giugni destacó especialmente el rol del Estado provincial en la atención de pacientes sin cobertura:

"Nuestros pacientes en el área pública tienen acceso a toda la medicación que hay en el mercado y a todas las herramientas diagnósticas". Incluso puntualizó que el Hospital Rawson realiza análisis específicos que no se ejecutan en centros privados.

Finalmente, el especialista explicó que la consigna de este año busca que la sociedad comprenda que, aunque las lesiones cerebrales no se vean a simple vista, su impacto debe ser atendido con urgencia. "El hecho de hacer visible lo invisible es básicamente poner en palabras, en que la gente tenga conciencia es que esta enfermedad existe, visibilizar todo esto para que los pacientes rápidamente puedan consultar", concluyó.

Sorteo y premios

Los ganadores de los premios solidarios se conocerán a las 21hs de este sábado a través de un sorteo en las redes sociales de las instituciones organizadoras, Para eso deben subir una foto con un ítem o representación de colores naranja en las historias de Instagram y etiquerar a: Fundación Javier Caselles: fundacioncaselles, y Neurología San Juan: neurologiasanjuan.