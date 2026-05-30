

Durante la madrugada del sábado, a las 03:30 hs. por la Calle El Bosque, entre Campodónico y Rosenthal, un joven de 27 años, Sergio Emanuel Olivera, perdió la vida al chocar su motocicleta contra un árbol. Personal de la seccional San Isidro de Angaco intervino en lugar.

En el acta policial se indica que el conductor del rodado circulaba por calle El Bosque de oeste a este en un ciclomotor Daelim Liberty de color blanco de 50 cc sin dominio.

El joven iba rumbo a su domicilio, luego de participar de una reunión con amigos. Que tras atravesar calle Campodónico a unos 200 metros al este de la misma y frente a la sede del Club Deportivo El Bosque, por causas bajo investigación y sin intervención de otro vehículo, Olivera perdió el dominio de la conducción del rodado y desviándose hacia la banquina derecha impactó a un árbol paraíso ubicado al costado de la calle.

El impacto de su rostro, luego caer sobre pavimento, le provocó heridas críticas que le causó el fallecimiento en forma instantánea. Fue tal la violencia de colisión que el casco protector que utilizaba Olivera se partió en dos quedando la mitad del mismo en su cabeza y la parte restante en pavimento.

Se hizo presente Policía Científica quien efectuó pericias de rigor. Se entrevistó a vecinos de la zona y familiares del fallecido. El cadáver fue derivado a morgue para su autopsia correspondiente.

El funcionario judicial de turno fue el fiscal Dr. Sebastián Gómez y ayudante Fiscal Dr. Adrián Elizondo Sierra. Los funcionarios policiales que estuvieron a cargo del procedimiento fueron el comisario Maximiliano Molina y el oficial Ricardo Villalba de la Brigada.



