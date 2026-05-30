La Selección argentina ultima detalles de su desembarco en Estados Unidos, donde tendrá su base operativa en Kansas City durante el Mundial 2026 y desde allí se moverá hacia las distintas sedes de sus partidos.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni se instalará en el Sporting KC Training Centre, un moderno predio de entrenamiento inaugurado en 2018 y perteneciente al club Sporting Kansas City, ubicado en una zona estratégica del país norteamericano.

La delegación argentina se hospedará en el hotel Origin, situado a unos 20 minutos del centro de entrenamiento y con obras de remodelación en su etapa final, entre ellas la construcción de un gimnasio especialmente preparado para recibir al plantel campeón del mundo.

La planificación de la AFA contempla que la Selección utilice Kansas como centro de operaciones y viaje a cada sede el día anterior a sus compromisos, con regresos inmediatos al búnker una vez finalizados los encuentros.

Antes del debut mundialista, Argentina disputará dos amistosos: el primero será el sábado 6 de junio ante Honduras, en College Station, Texas, mientras que el segundo se jugará el martes 9 frente a Islandia, en Auburn, Alabama.

Luego de esos ensayos, el seleccionado regresará a Kansas para preparar el estreno en la Copa del Mundo, previsto para el martes 16 de junio ante Argelia, también en Kansas City.

Después, el conjunto nacional enfrentará a Austria el lunes 22 de junio en Arlington, Texas, y cerrará la fase de grupos ante Jordania el sábado 27, nuevamente en esa ciudad.

La intención del cuerpo técnico y la dirigencia es sostener la base en Kansas al menos hasta los cuartos de final, siempre y cuando el equipo avance en el certamen. Argentina, vigente campeón del mundo, buscará en Estados Unidos, México y Canadá defender la corona obtenida en Qatar 2022.

