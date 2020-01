Murió Ezequiel, el pequeño que fue brutalmente golpeado y abusado

Tras casi un mes y medio de agonía, este jueves falleció Ezequiel, un pequeño de 4 años que sufrió una brutal golpiza que le dejó daños irreversibles en su cerebro. Además durante la internación constataron que tenía heridas que evidenciaban abusos sexuales de vieja data.

El 11 de diciembre del año que pasó la provincia se vio conmocionada por la llegada al hospital Rawson de este menor que presentaba un serio daño cerebral que era irreversible. Horas después los médicos constataron que no solo había recibido los golpes que lo dejaron al borde de la muerte, sino que el pequeño también había sido sometido a abusos sexuales que serían reiterados.

Ezequiel vivía junto a sus padres y sus tres hermanos en una vivienda de la Villa del Sur, en Chimbas. Hasta que el 9 de diciembre del año pasado quedó solo en casa con su padre. Es que la madre salió con sus otros hijos para llevarlos a un control médico.

Como Ezequiel lloraba mucho cada vez que iba a un doctor por temor a los pinchazos e inyecciones, la mujer no lo llevó y lo dejó al cuidado de su padre. Luego, según el relato de la madre del menor, ella volvió del médico y se encontró con el pequeño en la cama y su marido le dijo que el niño se había dormido.

Ella acompañó al hombre hasta la salida de la casa ya que él le dijo que iba a hacer un trabajo, cuando volvió se puso a cocinar y al ir a despertar a su hijo para que comiera se encontró con que el menor no reaccionaba y decidió llevarlo al hospital en donde los médicos encontraron que el menor presentaba un cuadro cerebral muy grave y difícilmente se recuperaría.

Cuando llegó la Policía al hospital, la madre del menor aseguró que el pequeño se había golpeado la cabeza mientras se estaba bañando y que después de la ducha el niño se fue a dormir una siesta y como no despertaba ella decidió llevarlo a un doctor. Días después y con su hijo al borde de la muerte, esta mujer reconoció que había mentido y dijo que lo hizo porque en realidad ella no estuvo en la casa y no sabía a ciencia cierta qué había sucedido.

Horas después las autoridades detuvieron al padre biológico de Ezequiel, se trata de un hombre de 27 años que no vivió con el niño durante sus primeros dos años de vida, pero que hace poco más de dos años había vuelto a formar pareja con la mamá del menor.

La muerte del pequeño trae consigo un cambio en la carátula de la causa que investiga este hecho. Es que, ahora se investiga un homicidio agravado por la condición de guarda, esto implica que el presunto atacante, que en este caso es el padre del nene estaba al cuidado del pequeño. A esto se le suma el presunto abuso sexual. Ambos delitos podría llevar a una condena de prisión perpetua.

Ahora resta saber si la Justicia juzgará también a la madre del pequeño. Es que ella mintió sobre los hechos que llevaron al niño a quedar al borde de la muerte. Si bien no lo dijo abiertamente, la misma mujer deslizó que sintió temor y su abogada, Filomena Noriega, dijo que este hombre había ejercido violencia sobre la mujer.