Murió Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio: falleció a los 57 años

El mundo del espectáculo infantil despide a Gabriel Ernesto Garzón Lozano, el actor de doblaje mexicano que dio vida al reconocido personaje Topo Gigio. Garzón falleció el pasado domingo 25 de enero de 2026 a la edad de 57 años. La noticia fue confirmada por sus allegados y colegas a través de las redes sociales.

Nacido el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México, el artista desarrolló una prolífica carrera como locutor, comediante, titiritero, escritor y productor. Desde el año 1994, asumió la emblemática voz del ratoncito Topo Gigio, participando en diversos programas de televisión y presentaciones en vivo. Su trayectoria también incluyó colaboraciones en espacios como La casa de la risa y El espacio del tío Gamboín.

Respecto a su salud, en diciembre de 2025 se generó preocupación pública cuando sus allegados solicitaron donadores de sangre mientras se encontraba internado en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. No obstante, las causas oficiales de su muerte aún no han sido reveladas.

El comediante Jorge Falcón, amigo cercano del actor, compartió un sentido mensaje en su cuenta de Instagram para confirmar el deceso: "Hoy perdí otro amigo y un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo". Su partida conmueve a varias generaciones que crecieron con su trabajo en América Latina, donde el personaje alcanzó una inmensa popularidad.