Falleció José Andrada, emblemático actor de Los simuladores
POR REDACCIÓN
La Asociación Argentina de Actores informó el fallecimiento de José Andrada, un actor con una extensa y destacada carrera en el teatro, cine y televisión nacional. Andrada, nacido en Buenos Aires en 1938, se ganó un lugar en la memoria colectiva por su papel en la serie televisiva Los simuladores, donde protagonizó junto a Martín Seefeld una escena inolvidable con la frase “¿No hay un piquito para mí?”, interpretando a un empresario mexicano.
José Manuel Andrada Márquez comenzó su carrera artística en la década del 70, participando activamente en el teatro independiente con obras como La batalla de José Luna y Lejos de aquí. Su versatilidad lo llevó también a la televisión, donde formó parte de exitosas producciones argentinas como Ricos y famosos, Campeones de la vida, Padre Coraje, Son amores, Costumbres argentinas, Soy gitano, Primicias, 22, el loco y Sos mi vida.
En el cine, Andrada participó en películas que forman parte del patrimonio nacional, tales como Noches sin lunas ni soles, Los chicos de la guerra y La noche de los lápices, consolidando así su legado en diversas expresiones artísticas.
Su aporte al arte fue reconocido en 2010 cuando recibió el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable, otorgado por la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación, en mérito a su significativa contribución a la cultura argentina.
José Andrada falleció a los 87 años, dejando una huella imborrable en la escena artística del país y un legado que será recordado por sus colegas y el público.
