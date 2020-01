Musicalizador argentino de los Grammy utilizó música de Sumo para difundir su legado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Cheche Alara, el argentino que tiene a su cargo la dirección musical de la ceremonia de entrega de los premios Grammy, utilizó en la edición del domingo pasado, en Los Ángeles, el tema “Los viejos vinagres” de Sumo, para musicalizar el momento de la coronación de Rosalía, con la intención de “abrir puertas” a ese material en la meca de la industria discográfica.



Así lo explicó en una entrevista concedida al sitio especializado Silencio, en donde explicó que la elección tuvo un valor personal porque se trata de una banda que le “pegó de lleno” en su adolescencia.



"Acá en Estados Unidos no se le da mucha bola al rock argentino, es conocido pero hasta cierto punto, entonces me parecía muy importante tener esa presencia porque además la considero una música de muy buen nivel. Hay que abrir puertas y que la gente de a poquito se pregunte '¿Eso qué es?' Capaz a alguien le llama la atención, se fija... y es Sumo", declaró.



Y acotó: “Soy argentino y tengo 46 años, Sumo me pegó de lleno. Creo también que hay algo cultural y social del grupo que va más allá de la música. Por eso, incluirlo me pareció que estaba bien y si alguien entendía la referencia, mejor”.



Alara graficó que la difícil tarea de interpretar una música distinta para cada una de las categorías que se premian lo lleva a buscar material bien diverso, por lo que durante la ceremonia pueden sonar tanto canciones de Sumo o de Stevie Ray Vaughan, como de Beyoncé o canciones ligadas al "mainstream".



"Es un cantidad bestial de música y yo lo que hago es elegir música icónica para cada una, pero de músicos que no estén nominados. Y me pareció que Sumo encajaba perfecto", contó.



“Busco temas que me sirvan desde lo instrumental; puede ser la melodía o un riff, pero tienen que funcionar sin cantante", acotó, y detalló que "para el tema de Sumo lo que hice fue agarrar la intro de saxo y sumarle el estribillo porque me iba a funcionar con la sección de metales, darle una onda tipo Prince. Ese fue el razonamiento".



Más allá de lo ocurrido el domingo, no resultó nuevo que Alara utilice melodías del cancionero argentino porque el año pasado había hecho lo propio con “El bombón asesino”, de Los Palmeras; y “De música ligera”, de Soda Stereo.