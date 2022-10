¡Muy picante! Así fueron los cara a cara del UFC 280 de este sábado

En el Etihad Arena, el UFC 280 promete tener acción y de la buena para los fanáticos de las MMA. Con peleas más que impresionantes y dos combates por el título, los apasionados de este deporte están a la espera de lo que pueda ocurrir. En las últimas horas, se llevaron a cara los pesajes oficiales y los posteriores cara a cara entre los deportistas. Ahí, se vivió con mucha intensidad. Claro, Oliveira vs. Makhachev, Sterling vs. Dillashaw y Yan vs. O´Malley se llevan todas las miradas.

Cruce de palabras antes del UFC 280

Cuando le preguntaron a O'Malley sobre los dichos de Yan llamándolo "un aspirante a Conor McGregor", este respondió: "Quiero decir, Conor, algunas de las cosas que ha hecho recientemente, no quiero ser. Pero ha tenido una carrera bastante dulce, por lo que no es tan malo (ser comparado con) alguien. Voy a aplastar a Petr, ¿qué tal eso? ¿Es esa una mejor respuesta?".

Publicidad

"Dice que mide 5 pies y 7 pulgadas en las estadísticas (UFC), pero no hay manera. Tiene 5-5. Simplemente creo que soy mucho mejor en todas partes", añadió también Sean. Por su parte, Petr Yan le contestó: "No se trata de la altura. Solo míralo. Es como una put4 al costado del camino". Cabe resaltar que esta es una de las peleas más esperadas del año, la que posiblemente termine antes del segundo round.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Por su parte, pensando en la estelar del UFC 280, Charles Oliveira indicó: "Estoy en casa. Me gusta estar en lugares como este. Siempre los invito a venir a mi casa. Nunca vienen a mi casa, así que llamo a la puerta de la gente y voy a la de ellos". A eso, Islam Makhachev le contestó: "Cuando anuncian la pelea en Brasil, le pregunto a Dana: 'Por favor, mi equipo está listo'. 'Vamos. Quiero hacer esto en Brasil.' Muchas veces preguntamos por Brasil. Si no sabes esto, pregúntale a Dana".

"Esta pelea no estaba destinada a suceder en Brasil. Ustedes solo están mintiendo todo el tiempo. En ningún momento, nunca quisiste que esta pelea fuera en Brasil. Nunca mencionaste Brasil. No te preocupes, papá está aquí", agregó el brasileño. Para cerrar, el daguestaní comentó: "Trataste de evitar esta pelea ¿cuántos meses? No dices mi nombre. Nunca te escuché decir mi nombre. Conor, Nate Diaz, alguien, pero nunca dices Islam. Nunca".