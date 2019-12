Nacional de Uruguay, rival de Racing en Libertadores, cerca de sumar a Munúa como DT

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El ex arquero Gustavo Munúa se convertirá en las próximas horas en el nuevo entrenador de Nacional de Uruguay, adversario de Racing en la Copa Libertadores 2020, según lo informó hoy el presidente de la entidad montevideana.



"Munúa esta regresando a Uruguay en estas horas y esperamos arreglar en los próximo días" señaló José Decurnex, presidente de la entidad oriental, según lo anuncia el diario El País.



El dirigente confirmó que mantuvo un contacto con Munúa y otro con su representante, el ex capitán de Nacional Marco Vanzini, y les entregó una propuesta económica y ahora solo resta aguardar el visto bueno del ex arquero, quien tiene que solucionar su salida del Cartagena, el equipo de la tercera división de España.



En España se asegura que Munúa, de 41 años, el fin de semana dirigirá su último partido y luego comunicará su salida, pues en Nacional le ofrecen tres veces más el salario que tiene en el fútbol ibérico.



Por lo tanto, parece cuestión de horas que la institución tricolor anuncie el retorno de Munúa, quien ya dirigió a Nacional en la temporada 2015-16, con 20 triunfos, 14 empates y 10 derrotas.



Nacional compartirá el Grupo F de la Libertadores junto a Racing Club, Alianza Lima de Perú y Estudiantes de Mérida, de Venezuela.