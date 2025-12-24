Un día antes de Nochebuena, la Peatonal volvió a ser el principal punto de encuentro para las compras navideñas en San Juan. Desde temprano y hasta la tarde, vecinos recorrieron locales de indumentaria, calzado y jugueterías para completar regalos y buscar ropa para estrenar. El movimiento se intensificó con el correr de las horas, en una postal que se repite cada diciembre.

DIARIO HUARPE salió a la calle y recogió testimonios que explican por qué muchos eligen comprar a último momento. Entre los motivos más mencionados aparecieron el cobro cercano de salarios y aguinaldo, la falta de tiempo durante el año y una práctica que los propios compradores definen como “cultural”.

Publicidad

“Ultimando detalles. Buscamos lo que alcance y lo que se pueda, lo importante es pasarla bien”, contó un hombre mientras recorría negocios de ropa. Señaló que buscaba prendas para su hijo y su pareja, y agregó: “Siempre nos gusta estrenar algo para estas fechas. Los precios están bien, hay que seguirla remando. Dejamos todo para el último día porque la plata llega cerca de las fiestas”.

En la misma línea, una joven admitió el apuro: “Comprando a las apuradas porque todo a último momento. Juguetes, regalos y ropa para estrenar”. Sobre los valores, indicó que “los precios se han mantenido”, aunque reconoció que la gran cantidad de gente complica el recorrido. “Después me arrepiento porque hay mucha gente, pero bueno”, resumió.

Publicidad

Otro joven destacó que, pese a haber adelantado parte de las compras, siempre queda algo pendiente: “Ya había comprado el outfit, pero las zapatillas quedaron para lo último. Está explotadísimo y mañana seguro peor. Somos así los sanjuaninos, recién ahora nos hacemos un tiempo”.

Entre quienes recorrían el centro también había quienes buscaban insumos para la mesa navideña y souvenirs. “Recién voy a empezar a ver precios, calculo que está un poco más caro que el año pasado”, dijo una mujer, mientras organizaba compras para una familia numerosa. “Hay que tener paciencia”, agregó.

Publicidad

Otra vecina señaló que llevaba varios días comprando, pero aún le faltaban detalles. “Los precios están accesibles y la tarjeta permite pagar en cuotas. Hay mucho movimiento, todos comprando a último momento”, afirmó. Además, vinculó la dinámica con el calendario de pagos: “Es la fecha de cobro y el aguinaldo, eso se nota en el centro”.

Con locales llenos y veredas colmadas, la Peatonal volvió a reflejar una costumbre arraigada: dejar para el final las compras de Navidad y resolverlas en pocas horas, entre apuro, promociones y la expectativa de llegar a tiempo para la Nochebuena.