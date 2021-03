Nena prostituida por su tía: mandan al empresario Cassab a una celda y rechazan el pedido de prisión domiciliaria para la mujer

Este viernes se reanudó la audiencia por la causa de la nena de 14 años supuestamente conducida por su tía a la prostitución y abusada sexualmente por sus presuntos clientes: el dirigente social Roberto "Fido" Galván y el empresario caucetero Carlos Hugo Cassab. La audiencia tuvo diferentes matices y con un nuevo juez al frente, ya que el primero se apartó tras un pedido de la defensa. La Fiscalía pidió que a Cassab lo trasladen del Hospital Marcial Quiroga, donde estaba internado por un problema de salud, a una celda. Esto fue otorgado por el magistrado subrogante. Diferente fue la suerte para la mujer acusada de prostitución: su abogado pidió la prisión domiciliaria porque es una paciente psiquiátrica, pero esto fue rechazado, según contaron fuentes judiciales a este medio. En estos momentos psicólogos de Anivi entrevistan a la víctima ante la atenta mirada de las partes del caso.

El juez subrogante es Andrés Abelín y remplaza al magistrado Matías Parrón que se apartó por un pedido de los abogados Franco Montes y Marcelo Fernández, que argumentaron que actuó de manera parcial con el dictado de la prisión preventiva para con su defendido, el empresario Cassab. Un tribunal de impugnaciones resolverá si el juez Parrón vuelve a impartir definiciones en el caso.

Las tres novedades más importantes de la audiencia del viernes estuvieron relacionadas con la suerte de dos de los tres acusados y con la víctima. En primera instancia, el juez Abelín dio lugar a la solicitud de la UFi Anivi con respecto a la detención del empresario Carlos Hugo Cassab. La Fiscalía pidió mandarlo a los calabozos de la Central de Policía luego de presentar un informe médico que determina que el hombre no tiene motivos de salud para seguir internado. Cassab estaba en el Marcial Quiroga por un problema de salud que afectaba a sus pulmones.

El funcionario del Colegio de Jueces no tuvo la misma afirmativa para la defensa de la tía, representada por el abogado Leornado Villalba. El letrado solicitó que su defendida pase de una comisaría a su casa con arresto domiciliario debido a que es una paciente psiquiátrica con medicación desde los 17 años por problemas de "drogadicción" y "bipolaridad", según manifestó el defensor particular en One Radio.

En Anivi se hace las denunicas por abuso sexuales contra menores. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Por último, en la audiencia, el magistrado ordenó la entrevista videograbada para la presunta víctima, que se realiza en estos momentos en el Centro Anivi. La entrevista es lo que anteriormente se denominaba Cámara Gesell y será fundamental la declaración que pueden sacar los psicólogos para la causa. De esto depende el futuro procesal de los tres imputados. Pues la Fiscalía trabaja para cambiar la calificación de estupro a estupro agravado, principalmente por el daño mental que podrían haber provocado a la menor. El testimonio de la joven es un elemento de prueba clave para eso.

La nena de 14 años y su familia estuvieron con custodia policial en los últimos días. Esto fue pedido por el Ministerio Público Fiscal luego de recibir un llamado anónimo que alertaba que la joven recibiría represalias de un "grupo mafioso" ligado a uno de los detenidos para que no declare.