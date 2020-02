Neste ano a companhia aérea Aerolíneas Argentinas vendeu quase 780.000 passagens fora do país

POR AGENCIA TÉLAM 06 de noviembre de 2019

A companhia aérea Aerolíneas Argentinas vendeu fora do país quase 780 mil passagens no que se passou deste ano e os destinos prediletos foram Buenos Aires, El Calafate, Bariloche, Ushuaia e Iguazú, segundo um relatório divulgado hoje pela companhia.







O relatório refere que a companhia aérea vendeu no estrangeiro um total de 779.938 passagens, o qual equivale a 15% do total das passagens comercializadas, sendo o Brasil, os Estados Unidos e a Espanha os países onde foi concentrada a maior demanda.







As passagens foram compradas através das lojas comerciais da companhia ou dos sites da empresa, e 68% dessas passagens foram adquiridas em cinco países: Brasil (203.029), Estados Unidos (162.820), Espanha (66.136), Uruguai (51.304) e Chile (49.919).







73% das passagens emitidas no exterior (569.102) foram utilizadas para viajar a nove destinos do nosso país: Buenos Aires (288.295), El Calafate (57.353), Bariloche (52.539), Ushuaia (48.146), Iguazú (36.906), Mendoza (31.096), Córdoba (28.777), Salta (18.498) e Rosario (7.492).