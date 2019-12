Netanyahu dijo que la decisión de la CPI sobre presuntos crímenes en Palestina "es absurda"

El primer ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, atacó hoy la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, que considera que existen "bases" para proceder contra Israel por haber cometido presuntos crímenes de guerra en territorios palestinos de Cisjordania, Jerusalén este y la Franja de Gaza.



"Es absurda", dijo Netanyahu sobre la decisión de la fiscal de esa corte, Fatou Bensouda.



El viernes pasado, Bensouda pidió al tribunal abrir una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel, una decisión celebrada por la dirigencia palestina y calificada de "indignante" por Netanyahu.



El primer ministro israelí dijo que la CPI ignora "la verdad actual" y no se ocupa de perseguir a Irán o a Siria, informó la agencia de noticias ANSA.



"La Corte se transformó en un arma en la guerra política contra Israel", sostuvo el premier.



"Es una hipocresía terrible. Combatiremos por nuestros derechos y por las verdades históricas con todos los medios a nuestra disposición", concluyó.



Desde hace meses, las autoridades palestinas reclaman públicamente que la CPI investigue la represión de Israel a las protestas semanales en la Franja de Gaza conocidas como la Marcha del Retorno, que comenzaron en 2018 y ya dejaron un saldo de más de 273 palestinos muertos y más de 16.000 heridos.



El 1 de abril de 2015, Palestina se convirtió en el país número 123 en adherir a la CPI y reconocer su jurisdicción sobre su territorio, gracias a que la Asamblea General de la ONU lo había reconocido en noviembre de 2012 como Estado observador no miembro, el mismo estatus que tiene el Vaticano.



Sin embargo, el gobierno palestino no controla realmente sus territorios que desde hace más de 50 años están bajo ocupación militar israelí.



Esto significa que los palestinos no tienen derechos como los ciudadanos israelíes y que Israel construye y expande constantemente y pese al derecho internacional colonias con su población en esos territorios ocupados, entre algunas de las violaciones que suelen denunciar las principales organizaciones humanitarias del mundo.