El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, extendió una invitación a Elon Musk para participar en una conferencia sobre transporte inteligente que se realizará en marzo de 2026 en territorio israelí.

La invitación se concretó tras una llamada telefónica entre ambos líderes desde Florida, Estados Unidos, el domingo pasado. Durante la conversación, Musk aceptó asistir al evento y ambos dialogaron sobre la continuidad de la colaboración con Tesla, así como sobre el progreso de la legislación relacionada con los vehículos autónomos.

En relación a esta iniciativa, Netanyahu afirmó: "Tenemos la intención de impulsar a Israel hacia adelante y convertirlo en un líder mundial en este campo, tal como lo hemos hecho con la ciberseguridad y otras tecnologías".

La visita de Netanyahu a Estados Unidos incluye su quinto encuentro en el año con el presidente Donald Trump, donde se espera que traten temas como la segunda fase del alto al fuego en Gaza y las tensiones con Irán y Líbano.

A pesar del alto al fuego vigente desde mediados de octubre, las condiciones en la Franja de Gaza no han mejorado significativamente. El Ministerio de Sanidad de Gaza reportó que más de 400 palestinos han perdido la vida por ataques israelíes desde la implementación de la tregua.