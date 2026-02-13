El presidente Javier Milei suspendió su visita prevista a Mendoza y reorganizó su agenda federal. El mandatario debía presentarse el 18 de febrero en Maipú, pero el viaje quedó sin efecto tras aceptar la invitación al Consejo de la Paz en Washington, que se realizará el 19 de febrero.

La convocatoria fue extendida por el expresidente estadounidense Donald Trump. Será el primer viaje internacional de Milei en 2026.

La visita a Mendoza formaba parte del llamado “Tour de la Gratitud”, una serie de recorridas impulsadas por La Libertad Avanza para agradecer el respaldo electoral en el interior del país y fortalecer el armado territorial.

En la provincia cuyana, el oficialismo nacional selló una alianza con el gobernador Alfredo Cornejo y el PRO para competir en seis departamentos: San Rafael, Maipú, Luján de Cuyo, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz, donde se renovarán concejos deliberantes el 22 de febrero.

Desde el espacio libertario indicaron que buscarán reprogramar la visita a Mendoza ante el pedido de la dirigencia local, que también solicita la presencia de la secretaria general de la Presidencia.

En paralelo, Milei invitó a Cornejo a integrar la delegación que viajará a Estados Unidos para participar de Argentina Week, un evento orientado a atraer inversiones que se desarrollará del 9 al 11 de marzo en Nueva York. El gobernador confirmó asistencia para esa instancia.

En el marco del Tour de la Gratitud, la próxima provincia prevista en la agenda es Tucumán. El mandatario planea participar el 19 de marzo en una actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, donde también estará el referente libertario local Lisandro Catalán.

Si bien hasta el momento no hay actividades partidarias confirmadas, el oficialismo evalúa aprovechar la visita para reforzar la presencia en el distrito. La última vez que autoridades nacionales viajaron a Tucumán fue en octubre, en la antesala de los comicios legislativos.

Desde el entorno presidencial señalaron que el objetivo es ampliar las recorridas por el interior durante 2026. Además de Mendoza, otra de las provincias pendientes en el cronograma es La Pampa, que aún no fue incluida en la agenda política nacional.