Newell's se prendió en la pelea del torneo al ganarle 3 a 1 a Patronato en Paraná

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Newell's Old Boys de Rosario venció 3 a 0 a Patronato en Paraná, en uno de los cuatro partidos de hoy de la décima fecha de la Superliga, se prendió en los primeros puestos de la tabla y envió al local a los puestos de descenso.



Rodrigo Salinas (19m PT), Lucas Albertengo (35m ST) y Mauro Formica (36m ST) extendieron la racha de seis partidos sin perder y cortaron la de ocho sin ganar de visitante de Newell's, que suma 18 puntos, 3 menos que los punteros Boca y Argentinos Juniors, pero con un partido menos.



En tanto, Patronato sumó su segunda derrota consecutiva, lleva cinco partidos sin conocer la victoria y regresó a los puestos de descenso.



El local empezó mejor y convirtió a los 8 minutos pero en posición adelantada, por lo que el partido siguió empatado en el marcador y en el juego: poco fútbol de ambos, Newell's teniendo más la pelota y Patronato más certero en el ataque.



Esa posesión y numerosos errores personales y desconexiones del local fueron las causas de que la "Lepra" convirtiera el primer gol a los 19.



Tras un error en la mitad de la cancha, le quedó la pelota a Maxi Rodríguez, la pinchó a la medialuna del área para Salinas, que tras un rebote en la espalda de Mancinelli y con la salida del arquero, lo único que tuvo que hacer fue picarla por encima para decretar el 1 a 0.



Al final de la primera parte, Newell's le cedió la pelota y jugó con la desesperación del "Patrón", que se encargó de devolvérsela rápidamente con grandes falencias en la elaboración del juego.



En un intento por cambiar la cara, Mario Sciacqua hizo dos cambios en la zona media del equipo para iniciar el segundo tiempo, salió más conectado, se adueñó de la pelota y avanzó constantemente hacia el área rival, presionando bien arriba en busca del empate.



De esa manera tuvo dos chances claras a los 5 y 16 minutos de la segunda parte, pero encontró a un seguro Aguerre que se quedó con los gritos del local.



Con el resultado a favor, Newell's buscó poner pausa constantemente en el partido, pero al perder la pelota tuvo más preocupaciones que tranquilidad.



La calma sí llegó a los 35 minutos, con un tiro libre un poco alejado del área pero que sirvió para que, tras un centro al segundo palo, Albertengo con un cabezazo certero le cambiara la dirección a la pelota y decretara la victoria de los de Rosario.



Casi inmediatamente, una jugada grupal finalizó con un pase exquisito entre líneas de Maxi Rodríguez que dejó solo al recién ingresado Mauro Formica ante el arquero y no dudó en liquidar anímicamente al local y celebrar su vuelta a las canchas con un gol.



A los 47, Cristian Tarragona se llevó la pelota con ímpetu y al quedar mano a mano definió entre las piernas para decorar un 3 a 1 final.



Con esta derrota, Patronato volvió a los puestos de descensos y quedó con un promedio de 1,145, que puede compartir con Rosario Central si no gana su respectivo partido.



El martes 29, Newell's recibirá en Rosario desde las 19.10 a Gimnasia, en el regreso al Coloso de Diego Maradona; mientras que Patronato viajará para enfrentar a la misma hora a Atlético Tucumán.







-Síntesis-







Patronato: Matías Ibáñez, Cristian Chimino, Matías Escudero, Federico Mancinelli y Mathías Abero; Gabriel Compagnucci, Damián Lemos, Julián Chicco, Gabriel Ávalos; Cristian Tarragona y José Barreto. DT: Mario Sciacqua.



Newell´s: Alan Aguerre; Angelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Julián Fernández y Denis Rodríguez; Lucas Albertengo, Rodrigo Salinas y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Kudelka.







Gol en el primer tiempo: 19m. Rodrigo Salinas (N).



Goles en el segundo tiempo: 35m. Lucas Albertengo (N); 36m. Mauro Formica (N); 47m. Cristian Tarragona (P).







Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Dardo Miloc por Lemos y Santiago Rosales por Barreto (P); 26m. Lucas Villarruel por Moreno (N); 33m. Cristian Insaurralde por Salinas (N); 34m. Juan Cruz Franzoni por Chicco (P); 36m. Mauro Formica por Denis Rodríguez (N).



Amonestados: Gentiletti, Gabrielli (N); Escudero, Lemos, Abero (P).



Árbitro: Fernando Rapallini.



Cancha: Patronato.