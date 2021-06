Ni la esencialidad los salvó: en San Juan notan una caída en la venta de materiales de construcción

La segunda ola de coronavirus en el país ha influido para que desciendan los índices de ventas de materiales de construcción y de elementos vinculados a las reformas en las viviendas, según indicó el Índice Construya (IC), que se elabora mensualmente con la información que proveen 11 empresas a nivel nacional. En abril se registró una baja del 5,12% desestacionalizada con respecto a febrero último y en mayo la caída fue de 0,36% respecto al mes anterior.

Si bien en el acumulado del año se observa un aumento de la comercialización de materiales en comparación con el año anterior, hay que hacer la siguiente salvedad: en 2020 la construcción pública y privada estuvo más meses paralizada, lo que afectó a que los porcentajes fueran dispares. Esta caída en los niveles de ventas también afecta al sector de ferreterías y comercios del rubro en San Juan, según explicó el empresario Guillermo Cabrera en diálogo con DIARIO HUARPE.

“Esto sucede a nivel general y obedece a varias razones. La caída de ventas viene por la falta de materiales esenciales como varillas de hierro del 6, alambres y clavos, aunque estos últimos empezaron a aparecer hace poco. La otra razón importante es la situación de crisis propia de la pandemia. Hemos estado parados estos nueve días de mayo, eso también tiene incidencia”, añadió.

Tampoco pasó por alto el hecho de que algunos productos finales necesitan materias primas importadas y la situación con el dólar en Argentina no permite acceder a estas de manera simple como es el caso de la carpintería de aluminio e impermeabilizantes como pinturas que necesitan determinados químicos.

Además, existe una razón estacional, pues en invierno históricamente la construcción sufre una merma debido a la menor cantidad de horas de sol y de la dificultad para que el cemento fragüe debido al frío.

No obstante, en los últimos meses la caída de la comercialización de artículos para la construcción ha sido constante y la preocupación de los ferreteros, a la vez, va en aumento porque efectos como la inflación solo agregan mayor grado de incertidumbre respecto al futuro.

“Lo fundamental son las señales económicas que da el Gobierno nacional. Si son malas, la gente se retrotrae y no consume, que es lo que sucede ahora mismo. Encima se pierden puestos de trabajo por la falta de ventas, porque no hay incentivo para que la gente pueda tener la tranquilidad poder invertir. No hay crédito, los bancos están cerrados y sentados arriba de un colchón de plata que no prestan y si lo hacen los intereses son altísimos. Después tenemos una situación grave que es el alto costo impositivo que enfrentamos los empresarios”, enumeró los problemas Cabrera.

Ni siquiera la declaración de comercios esenciales ayudó al sector ferretero, dijo el empresario sanjuanino, porque el año pasado el parate de la construcción pública y privada resultó en un 70% de caída de ventas. “La gente veía filas en las ferreterías, pero era para comprar un pincel, tornillos o lijas. Al estar en casa la mayoría optó por hacer algún arreglo simple, pero el efecto fue muy duro para las ferreterías porque después no pudimos recuperar la mercadería que habíamos vendido y esta es una consecuencia de la inflación”, añadió.

En este contexto, ejemplificó un problema más que agrava la situación: una hormigonera que valía $26.000 en marzo del año pasado, en la actualidad cuesta $48.000. Es decir, a quien vendió una máquina de estas características se le volvió casi imposible reponerla en stock

“Hasta el día de hoy el 95% de los proveedores piden la plata al contado para mandar mercadería y si no hay apoyo del Estado estamos complicados. Si bien en San Juan no hay cierres de ferreterías, más que algunas chiquitas que pueden haber desaparecido, sí se están achicando en cuanto a cantidad de empleados”, afirmó Cabrera. Y cerró: “Los empresarios estamos asustados, no nos alcanza para pagar la enorme cantidad de impuestos y encima las ventas siguen cayendo”.