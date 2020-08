No descartan que las elecciones en el Partido Bloquista se hagan en diciembre

Un nuevo capítulo se abre en la ya polémica novela del Partido Bloquista. Es que luego de la denuncia que realizó Alejandro Bravo en la Justicia Federal pidiendo que se cumpla lo que indica la Carta Orgánica y se llame en el menor plazo posible a elecciones internas para renovar autoridades, el secretario político del partido y allegado a la presidenta Graciela Caselles, Domingo Arnáez, salió al cruce y no descartó que los comicios recién puedan realizarse en el mes de diciembre. Esto en clara alusión a que hoy primero debe cuidarse el estatus sanitario que tiene la provincia, según explicó.

Hay que recordar que la Carta Orgánica del Partido Bloquista es muy clara y en su artículo 30 señala que 90 días antes de que finalicen los mandatos partidarios, lo que sucederá el próximo 27 de octubre, debe hacerse la convocatoria a elecciones internas para la renovación de autoridades.

Este llamado debió darse el pasado 27 de julio, pero no sucedió y en cambio sí hubo una reunión en la sede del Comité Central de la que participaron la presidenta del partido, Graciela Caselles; el presidente de la Honorable Convención, Luis Rueda, y demás autoridades bloquistas. En ese encuentro se definió establecer una prórroga de 15 días, tiempo en el que se trabajaría para determinar una fecha precisa en la que se desarrolle el proceso electoral, situación que tampoco sucedió y desencadenó la denuncia presentada el martes.

El secretario político del Partido Bloquista, Domingo Arnáez, dijo que primero hay que respestar la salud y luego pensar en elecciones, foto gentileza Diario La Provincia.

Tras conocerse esto, Arnáez no dudó en decir que “están exigiendo que se llame a elecciones, pero en las condiciones que hoy estamos no podemos garantizar lo que indica el protocolo Covid-19” y resaltó que el principal objetivo de las autoridades partidarias es “primar por la salud y la participación de todos los afiliados, esto es fundamental en la democracia”.

En el mismo sentido el dirigente bloquista recordó una prohibición que sacó la Cámara de Diputados sobre actos institucionales, asambleas y elecciones, y apuntó contra los que piden ir a las urnas. “Para mí son irresponsables, como los anticuarentena en Buenos Aires. Ellos lo hacen por una cuestión política, pero antes de todo debemos garantizar el estatus sanitario que fijó el gobernador Uñac”, agregó Arnáez.

“Hasta el 15 de diciembre no se puede llamar a elecciones y nuestros dirigentes están presionando para no cumplir con esto. Hay que respetar las decisiones y no apurarse. La elección se hará cuando estén dadas las condiciones”, sentenció.

Diputados y la prohibición sancionada

En la sexta sesión del período ordinario, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó sobre tablas el proyecto de ley del Poder Ejecutivo mediante el cual se establece en su artículo 1º la suspensión hasta el 15 de diciembre del presente año de las elecciones, asambleas ordinarias, extraordinarias y todo acto institucional de las entidades que regulen la matriculación de profesionales de la provincia de San Juan y sus cajas previsionales.

Luego, en su artículo 2º dispone la suspensión hasta el 30 de octubre de 2020 de todos aquellos actos preelectorales y acciones preparatorias que resulten necesarios para llevar adelante los procesos eleccionarios de renovación de autoridades.

La Cámara de Diputados prorrogó hasta el 15 de diciembre los mandatos en diversas entidades publicas, partidarias y sociales de San Juan, foto gentileza Cámara de Diputados de San Juan.

Por otro lado, en su artículo 3º establece la prórroga a los mandatos de las actuales autoridades de las instituciones mencionadas en el artículo 1º hasta el 15 de diciembre de 2020. Esta medida alcanza a los mandatos que vencieron antes del 19 de marzo de 2020 y tiene su justificación en la pandemia de Covid-19 y la emergencia sanitaria dictada por la Ley de Necesidad y Urgencia.

Desde el sector contrario a Caselles indican que por ser el Partido Bloquita de índole nacional debe ser la Justicia Federal la que determine qué sucederá finalmente con el calendario electoral y por eso que realizaron la denuncia ya mencionada.