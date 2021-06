No hubo acuerdo: Pelaitay se despide de San Martín

Hoy 30 de junio el mundo futbolístico está en vilo por si Lionel Messi renueva su contrato con Barcelona o no, todo hace especular que el astro argentino que se encuentra disputando la Copa América de Brasil con el seleccionado nacional continuaría en el equipo Culé. Pero en San Juan, los hinchas de San Martín esperaban que su capitán Nicolás Pelaitay renovara su contrato, pero la propuesta del club no convenció y se termina yendo.

Pelaitay, de 28 años, nacido en el departamento 9 de Julio, jugó toda su vida en el club de Concepción, hizo inferiores hasta llegar a jugar en la primera local y luego fue promovido para entrenar con el plantel de Primera División en la temporada 2011 que fue cuando el Verdinegro logró el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Quien venía siendo desde hace un tiempo a esta parte del campeonato de la Primera Nacional el capitán de San Martín, habló con DIARIO HUARPE y comentó sus sensaciones al tener que dejar al club que lo vio nacer.

"Hoy se me terminó el contrato con el club y mi idea era continuar, pero no llegamos a un acuerdo con la dirigencia y lamentablemente me tengo que ir", empezó diciendo el oriundo de 9 de Julio.

"Acá pasé mis mejores momentos, crecí en este club y hoy me siento triste. Pero soy consciente que mi carrera no se termina acá, aún no se donde jugaré porque no tenía pensado irme de San Martín", aseveró el volante.

"Fueron años hermosos, compartí experiencias inolvidables, me hice amigos de muchos chicos con los cuales me tocó pasar momentos buenos y momentos malos, pero siempre con la fe intacta de que al club le iba a ir bien. Así que le deseo lo mejor siempre a San Martín", cerró quién hasta el partido del martes ante Gimnasia de Jujuy fue el capitán.

Nico jugó a nivel profesional con la camiseta del Verdinegro por casi una década, lo hizo en 108 partidos, de los cuales 70 inició como titular y 38 como suplente, convirtiendo solo dos goles.

Ahora se abre el mercado de pases en la ventana de invierno y habrá que ver que ofertas recibirá el buen jugador sanjuanino, que pretende seguir su carrera ya sea en la misma categoría o en Primera División y, porque no en el exterior.

Mattia sigue hasta diciembre

Tres eran los jugadores de San Martín que hoy 30 de junio vencían sus contratos, uno de ellos era Nicolás Pelaitay que no llegó a un acuerdo económico y dejará la institución. Otro era el delantero Lucas Campana que también le puso punto final a su vínculo con el Verdinegro. Y el tercero es el defensor Juan Francisco Mattia, que también lleva más de una década vistiendo los colores verdinegros, pero de los tres, el defensor nacido en Luján, provincia de Buenos Aires, es quien continuará, ya que extendió su vínculo por 6 meses más.

La extensión del contrato de Mattia se dio porque San Martín perdió al defensor Gastón Hernández por 6 meses, ya que éste se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla, por lo tanto, Mattia es un jugador con mucha experiencia que puede dar solución para el técnico en ese puesto.