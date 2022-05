No podían faltar: Los memes más virales del Censo 2022

Este miércoles 18 de mayo se llevó a cabo el Censo 2022 en toda la Argentina, por lo que las redes estallaron. Como de costumbre, los usuarios más cómicos aprovecharon para llevar a cabo diversos memes de las situaciones que se han dado desde el comienzo del día, teniendo en cuenta que las personas encargadas de ir casa tras casa podían hacerlo desde las 08:00 am. Por ello, fue tendencia de inmediato.

Cabe resaltar que el operativo del Censo 2022 tuvo un despliegue de más de 600 mil censistas, los que pasarán por más de 15 millones de hogares en todo el territorio argentino. Dejando las dudas de lado, cientos de usuarios soltaron toda su creatividad en las redes sociales para hacer reír a otros. De hecho, la propia cuenta oficial del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) posteó un meme para dar inicio a la jornada.

Entendiendo que existía algo de tiempo libre por el feriado de este miércoles, muchas personas no perdieron la oportunidad y desplegaron toda su imaginación en Twitter e Instagram en las últimas horas. Allí fue donde justamente varios de los memes se comenzaron a viralizar rápidamente, llegando a lo largo y ancho del país. Como podía esperarse, detonaron las plataformas digitales.

Censo 2022 se convirtió en tendencia

No está demás recordar que se establecen multas para aquellas personas que tomen la decisión de no contestar el cuestionario, las que irán entre los $1.076 y $106.799, según una resolución oficial de febrero de 2022. Sabiendo que el día pactado pasó a ser feriado nacional, con la intención de dejar a las personas en los lugares donde viven habitualmente, no habrá mucha tolerancia con quienes no aporten la información requerida.

Por ese motivo, se avisó previamente que cualquier persona en Argentina podía recibir a los censistas a partir de las 8 de la mañana, en una jornada que se extendía hasta las 20. Desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recomendaron dejar una persona en el domicilio que pueda contestar las consultas del censista. Si llevaron a cabo el Censo Digital, había que dejarle el comprobante de finalización del trámite.

Meme del Censo. Meme del Censo. Meme del Censo. Meme del Censo. Meme del Censo.