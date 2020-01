Nomeação de Jorge Argüello como embaixador nos Estados Unidos torna-se oficial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O governo nacional oficializou a nomeação de Jorge Argüello como embaixador da Argentina perante os Estados Unidos, cargo que já ocupou durante a administração de Cristina Fernández de Kirchner.



Assim foi tornado oficial mediante um decreto publicado no Diário Oficial com as assinaturas do presidente Alberto Fernández, do Ministro-chefe da Casa Civil, Santiago Cafiero; e do chanceler Felipe Solá.



Argüello se desempenhou como Representante Permanente da Argentina perante as Nações Unidas entre 2007 e 2011. Depois foi nomeado embaixador da Argentina perante os Estados Unidos de dezembro de 2011 até final de 2012; e, entre 2013 e 2015, se desempenhou como embaixador da Argentina em Portugal.



Previamente, havia sido deputado nacional pela Cidade de Buenos Aires (de 2003 a 2007) e legislador portenho entre 1997 e 2003.