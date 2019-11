Nueva Marcha de la Resistencia para celebrar que "el amor pudo más que el odio"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La Asociación Madres de Plaza de Mayo realizará los próximos viernes y sábado una nueva edición de la "Marcha de la Resistencia" que, bajo el lema "el amor pudo más que el odio", convoca a celebrar la llegada de Alberto Fernández y Cristina Fernández a la Casa Rosada.



Se trata de la 31ra. y última "Marcha de la Resistencia", anunció la asociación que preside Hebe de Bonafini, que da cuenta así de la decisión de volver a suspender (como en 2006) la tradicional convocatoria porque, dijo, el "enemigo no está más en la Casa Rosada".



Las Madres y un conjunto de organizaciones políticas, sindicales, sociales, estudiantiles y culturales se darán cita para decir "Chau Macri" y celebrar la llegada del nuevo gobierno, se indicó en un comunicado.



La actividad empezará a las 18 del viernes, con un homenaje al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y se extenderá 24 horas en forma ininterrumpida.



"Tras la victoria nacional y popular en las urnas y celebrar que a pesar de todo el daño que le han hecho a la Patria nunca pudieron robarnos la alegría: las plazas, las calles, la solidaridad, el amor por lxs otrxs y la fuerza para seguir luchando", dice la convocatoria.



La Asociación Madres de Plaza de Mayo realizó 25 "marchas de la resistencia" (de 1981 a 2006), cuando la suspendieron al considerar que "el enemigo no estaba más en la Casa Rosada", en reconocimiento al gobierno de Kirchner.



La convocatoria fue reeditada el 10 de diciembre de 2015, el primer día de gobierno de Mauricio Macri, y luego se repitió en 2016, 2017 y 2018.