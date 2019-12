Nuevamente una equina céntrica fue protagonista de un choque

Cerca de las 19 horas, se produjo el fuerte choque entre una Renault Duster y un Ford Escort en la intersección de calles Tucumán y Santa Fe en pleno centro sanjuanino.

En esta intersección es habitual que se produzcan violentos choques y por lo general los vehículos involucrados terminan sobre la vereda. En otras ocasiones los vehículos siniestrados quedaron volcados y pese a que la zona es muy transitada, no ha habido como en este caso, peatones afectados o golpeados por los vehículos que participan el choque y eventual vuelco quedando incluso en la vereda.

Según la policía que trabajó en el lugar, en este caso personal de Comisaría 3ª de Trinidad, no hubo que lamentar víctimas y solo los conductores de ambos vehículos resultaron con algunos golpes menores.

Hubo que ordenar el tránsito en la zona porque los vehículos entorpecieron la normal circulación y en tanto los autos no fueron retirados del lugar la policía debió agilizar la circulación por el lugar.

No trascendió la identidad de quienes guiaban los vehículos y fueron invitados a la dependencia policial a realizar las actas de choque correspondientes ya que no hay que iniciar causa penal por no registrar heridos graves en el hecho.