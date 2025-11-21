Investigan si las instalaciones eléctricas precarias causaron la muerte de la joven en 9 de Julio

Una tragedia conmocionó este jueves a la localidad de Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio, donde una adolescente de 17 años perdió la vida al parecer electrocutada dentro de su propio domicilio. El hecho, que está siendo investigado por la Unidad Fiscal de Instrucción en Delitos Especiales a cargo del fiscal Nicolás Schiattino, habría sido causado por las precarias condiciones de las instalaciones eléctricas en la vivienda.

Según fuentes judiciales, el incidente ocurrió durante las horas de la siesta, cuando la joven identificada como Emiliana Rochas intentaba cargar la batería de un teléfono celular. La operación rutinaria terminó en fatalidad al entrar en contacto con cables en mal estado que provocaron una descarga eléctrica mortal. La víctima residía en el lugar junto a sus padres, en una vivienda ubicada en las cercanías del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento.

Investigaciones preliminares sugieren la existencia de una conexión clandestina de electricidad en la propiedad, lo que habría agravado las condiciones de riesgo. Personal de Bomberos de la Policía realizó la pericias correspondientes en el lugar, cuyos resultados se esperan para confirmar definitivamente las causas del deceso, aunque todas las evidencias apuntan hacia la electrocución como origen de la muerte.

El caso plantea posibles implicancias legales para los adultos responsables de la vivienda, ya que en circunstancias similares la justicia suele evaluar la imputación por homicidio culposo fundamentado en negligencia. No obstante, en precedentes análogos los tribunales han aplicado en ocasiones la figura de la "pena natural", que contempla el sobreseimiento de los padres bajo el argumento de que la pérdida de un familiar cercano constituye en sí misma el mayor de los castigos. La investigación continúa su curso para determinar todas las responsabilidades correspondientes.