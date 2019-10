Ojea: "En el Sínodo, la Iglesia se puso en una lucha sin retorno en defensa de la Tierra"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Oscar Ojea, afirmó hoy que durante el Sínodo sobre la Amazónía que concluirá el domingo "la Iglesia se puso en una lucha sin retorno por la defensa de la Tierra" y convocó a "impregnar de pensamiento social la sensibilidad de los jóvenes por los temas ecológicos".



"La Iglesia se ha puesto en una lucha que no tiene retorno por la defensa de la tierra, del agua y del aire; y a la vanguardia de la defensa del clima", planteó Ojea en una entrevista con Télam en el Vaticano, donde es uno de los 180 participantes con derecho a voto de la reunión de obispos convocada por el papa Francisco.



Los obispos aprobarán mañana el documento final que entregarán al Papa, quien cerrará el encuentro con una misa el domingo.



"Al mismo tiempo, se ha puesto la denuncia profética frente a aquellos atropellos y a las faltas a la dignidad de la persona humana y los derechos humanos que se han cometido sobre estas comunidades: la contaminación del agua, la desertificación por la tala indiscriminada de árboles y las migraciones forzadas a las que se ven sometidos estos pueblos, que son realmente tremendas", agregó Ojea.



El obispo argentino lamentó que "una enorme cantidad de estos hermanos nuestros llegan a las ciudades totalmente desprotegidos, con situaciones dificilísimas de adaptabilidad, y allí se desarrolla la trata de personas, entran en la prostitución, caen en las adicciones".



"Todo tipo de cosas denigrantes para la dignidad de la persona humana teniendo una cultura y una sociedad que permanece indiferente frente a estos desequilibrios", aseguró.



Ojea destacó que "toda esta temática que salió en el Sínodo la Iglesia la recoge, la denuncia y va proponiendo distintas alternativas para acompañar mejor estas alianzas".



En efecto, uno de los ejes más destacados fue el denominado "foco socioambiental" de las discusiones, en las que los 250 participantes, entre expertos, obispos, indígenas y religiosas, abordaron la cuestión del extractivismo y las problemáticas de las comunidades locales.



"La Iglesia se ha puesto al lado de una lucha con muchísimos hermanos de otras confesiones, incluso no creyentes, en una lucha por la defensa del planeta, por el cuidado del planeta y la denuncia de las depredaciones desde el punto de vista de la ecología y este daño tremendo que se está haciendo a este ecosistema", amplió Ojea.



En ese sentido, el obispo de San Isidro destacó la importancia que tuvieron en los debates "los temas ambientales, que contaron con los aportes de varios científicos que enriquecieron mucho la sala".



"Sabemos que el mundo de las ciencias recibió alborozadamente la encícilica Laudato si', que estuvo constantemente citada en las discusiones, ya que en el fondo el Sínodo ha pretendido poner en práctica lo que se plantea allí y dar un primer gran paso para que esta encíclica sea más conocida, difundida y practicada", agregó sobre el escrito papal de 2015.



El Sínodo trató también temas relativos a la organización de la Iglesia, que este fin de semana podrían desembocar en pedidos al Papa para una mayor apertura en ejes como la ordenación sacerdotal de hombres casados en algunos casos específicos, según los resultados de la votación del documento final que se hará el sábado.



"Tambien se ha hablado de las comunidades amazónicas, de los ministerios en la Iglesia amazónica. Las posturas sobre estos temas han sido de una enorme riqueza, se le van a hacer propuestas al Santo Padre en esa dirección", precisó Ojea.



"Son planteos que se han hecho con mucha seriedad, que vienen de una experiencia misionera muy profunda, y que miran a una mejor evangelizacón de toda la región. Esto tiene que ver con algo que es paradigmático del pontificado del papa Francisco, como es la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, y cómo el ser misionero es la prioridad de la Iglesia", recordó.



En ese sentido, Ojea, que calificó como "verdaderamente sinodal" la experiencia de debates e intercambios a lo largo de casi 20 días, se mostró favorable a desarrollar y promover una "espiritualidad y una pedagogía del cuidado".



"Tenemos la gracia de que muchísimos jóvenes tienen mucha sensibilidad sobre los temas ecológicos, entonces tenemos que aprovechar esta sensibilidad para poder impregnarla de pensamiento social, para que no solamente se dé una lectura 'verde' de lo que el papa Francisco y los obispos estamos diciendo, sino que al mismo tiempo se pueda integrar", propuso Ojea.