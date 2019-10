Olimpia Milano, con Scola, se traslada hasta Berlín

Olimpia Milano, con la participación de Luis Scola, se enfrentará mañana al Alba Berlín alemán, en uno de los encuentros adelantados de la quinta jornada de la Euroliga de básquetbol, el certamen de mayor importancia en el continente europeo.



El partido se desarrollará en el Mercedes Benz Arena de la capital germana, a partir de las 20.00 local (15.00 de Argentina).



Scola, capitán del seleccionado argentino que obtuvo recientemente el subcampeonato del mundo en China 2019, se incorporó a principios de temporada a la franquicia italiana, que reúne un record de tres triunfos y una derrota en lo que va de la campaña.



El ala pivote, de 39 años y con pasado en la NBA en Toronto Raptors, Houston Rockets y Brooklyn Nets, entre otros, acumula promedios de 12,8 tantos; 6 rebotes y 1,5 asistencias por partido.



Por su lado, Baskonia, también con argentinos, se medirá en el Astroballe de Villeurbanne, desde las 20.45 (15.45 de Argentina) con el único representante francés de la competencia: Asvel Villeurbanne.



El conjunto vasco, que acumula dos victorias y dos derrotas, presentará en sus filas a los marplatenses Luca Vildoza (ex Quilmes) y Patricio Garino (ex Orlando Magic de la NBA).



Mañana también jugarán Khimki (Rusia)-Panathinaikos (Grecia) y Anadolu Efes (Turquía)-Estrella Roja (Serbia)



Este miércoles, Real Madrid, con las actuaciones de Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola y Gabriel Deck, se topará con Bayern Munich, en Alemania.



Mientras que ese mismo día, Barcelona, con la probable participación del alero cordobés Leandro Bolmaro (ex Bahía Basket), recibirá al Valencia.