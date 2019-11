Olimpia Milano, con Scola, viaja hasta Bologna por la Liga Italiana de básquetbol

Olimpia Milano, con el concurso de Luis Scola, jugará mañana con Fortitudo Bologna, en uno de los encuentros destacados de la novena fecha de la Liga Italiana de básquetbol (Legabasket).



El partido se jugará a partir de las 14.30 de Argentina en el PalaDozza de la ciudad de Bologna.



Scola, de 39 años y capitán del seleccionado argentino que viene de alcanzar el subcampeonato del mundo en China 2019, tuvo una destacada labor para el conjunto milanés en la caída 79-87 ante Khimki en Rusia, por la Euroliga.



El ex ala pivote de los Toronto Raptors, Houston Rockets e Indiana Pacers, entre otras franquicias NBA, dejó su sello en Moscú y aportó 16 tantos más 8 rebotes.



Desde que llegó a la institución italiana, el jugador surgido en las divisiones formativas de Ferro suma 7,8 puntos; 3 rebotes y 2,3 asistencias por partido.



El líder Virtus Bologna (8-0), con el pivote bonaerense Marcos Delía (ex Obras Basket) a disposición, visitará al Trieste, que tiene en sus filas a otro ex jugador de la entidad de Núñez: el escolta cordobés Juan Manuel Fernández.



El resto de los partidos programados son: Trentino (Andrés Forray)-Cremona; Varese-Reyer Venezia (con Ariel Filloy y Bruno Cerella); Treviso-Brescia; Virtus Roma-Pesaro y Pistoia-San Bernardo Cantú.