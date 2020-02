Olimpia Milano, de Scola, animará una semifinal de Copa Italia

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Olimpia Milano, con la presencia de Luis Scola, protagonizará mañana una de las semifinales de la Copa Italia de básquetbol, frente a Reyer Venezia, que también contará con presencia argentina.



El encuentro se disputará en la ciudad de Pesaro, a partir de las 17.45 hora italiana (13.45 de Argentina).



El conjunto de Milán, dirigido por Ettore Messina (ex colaborador de Gregg Popovich en San Antonio Spurs), le ganó por 86-62 a Vanoli Cremona, por 86-62, en uno de los cotejos de cuartos de final.



En ese partido, el capitán del seleccionado argentino, Scola, aportó 9 tantos y 3 rebotes en 14 minutos para el quinteto ganador.



Enfrente estará Venezia, bicampeón en las últimas dos ediciones de Liga, que dio el batacazo y eliminó al favorito, Virtus Bologna (del argentino Marcos Delía), por 82-81. En el quinteto veneciano se anuncian los concursos del base cordobés Ariel Filloy (ex Atenas) y del alero bahiense Bruno Cerella (ex Pueyrredón).



La otra semifinal será animada por Brindisi, que hoy doblegó al Banco di Sardegna Sassari, por 91-86, y Fortitudo Bologna, que eliminó al Brescia, al ganarle por 76-73.