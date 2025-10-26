En plena jornada electoral, Bruno Olivera, senador nacional por San Juan y referente de La Libertad Avanza, realizó un recorrido por distintas escuelas de la provincia y resaltó la importancia del acompañamiento ciudadano en un contexto marcado por la implementación de un sistema de votación renovado. Desde primera hora mantuvo contacto con fiscales y equipos de trabajo, a quienes calificó como un componente fundamental para garantizar la transparencia en los comicios.

A partir del segundo tramo de sus declaraciones, el legislador remarcó de forma enfática el desempeño de quienes custodian las mesas. “Debo agradecer profundamente la labor de los fiscales; hemos coordinado con ellos para brindarles todas las comodidades necesarias y que puedan resguardar la voluntad de los sanjuaninos”, expresó a DIARIO HUARPE. Asimismo, extendió un llamado a la ciudadanía: “Es imprescindible que la gente se acerque y sea protagonista del futuro que desea para la provincia y para el país”.

Consultado por la participación juvenil, Olivera —quien también se reconoce como parte de una generación activa políticamente— subrayó el rol de ese sector en la definición del rumbo nacional. “Los jóvenes deben comprometerse con el destino del país. Esta es una elección nacional y depende de ellos el camino que Argentina seguirá. Los invitamos a votar y a involucrarse en este proceso”.

El senador también destacó la implementación del nuevo sistema de votación, al cual definió como una herramienta superadora frente a experiencias anteriores. En ese sentido, sostuvo que se trata de un modelo “más ágil, eficiente y transparente”, capaz de acelerar la carga de datos y brindar certezas con mayor rapidez durante el escrutinio.

Durante su recorrido por establecimientos educativos de Rivadavia, afirmó haber encontrado un clima de tranquilidad. “Hasta el momento, todo transcurre con normalidad. Estamos trabajando con las escuelas de la zona y esperamos una alta concurrencia a lo largo de la jornada”, analizó, en contraste con denuncias realizadas por otros dirigentes de su espacio vinculadas al acceso de fiscales.

Con el avance sostenido de la elección, Olivera anticipó expectativas positivas sobre la participación ciudadana y reiteró la invitación a ejercer el derecho al voto. Para el legislador, la jornada representa no solo una instancia de elección, sino una oportunidad para fortalecer la confianza pública en los procesos democráticos.