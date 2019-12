Oliveto tiene "la íntima convicción" de que Cristina Fernández "es responsable" de corrupción

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto aseguró hoy que tiene la "íntima convicción de que Cristina (Fernández de Kirchner) es responsable de un sistema de apropiación de fondos del Estado para beneficiar a determinadas personas".



Además dijo que tiene "malas expectativas" con la Justicia dado su "convencimiento de que no es independiente" del poder político.



En declaraciones a las radios La 990 y Continental, la legisladora consideró "entendible" que la ex mandataria electa vicepresidenta de la Nación "haga una defensa" y que "no se va a autoinculpar", ya que desde el punto de vista jurídico "ella tiene hasta el derecho de mentir".



"Tengo la íntima convicción de que es responsable de un sistema de apropiación de fondos del Estado para beneficiar a determinadas personas y también que en el expediente existen las pruebas", apuntó.



"El ejercicio de derecho de defensa ella lo tiene y está bien que así sea, pero quisiera que haga también una defensa técnica, como por ejemplo por qué sostuvo a José López, que fue su secretario de Obra Pública y que tiró millones de dólares a un convento", subrayó.



Además, destacó que Cristina Fernández de Kirchner "está dando su declaración" hoy ante el tribunal que la juzga por el presunto direccionamiento de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz



"a ocho días de asumir como vicepresidenta".



"La veo empoderada desde la política", remarcó la diputada al indicar que "es la vicepresidenta de la Nación y en sus gestos muestra claramente que es la jefa del proyecto político".



"Las expectativas que tengo, desde mi convencimiento de que la justicia argentina no es independiente, me lleva a una conclusión mala, ojalá me equivoque y los argentinos sepamos que se hizo justicia", puntualizó Oliveto.