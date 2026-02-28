Estados Unidos publicó este sábado las primeras imágenes oficiales de la denominada “Operación Furia Épica”, la ofensiva militar lanzada en conjunto con Israel contra Irán por orden del presidente Donald Trump. Los videos difundidos por el Comando Central de EE. UU. muestran ataques de precisión contra centros de mando, sistemas de defensa aérea y plataformas de lanzamiento de misiles y drones, ejecutados con municiones desde aire, tierra y mar, y el empleo por primera vez en combate de drones de ataque de bajo costo por parte de la Fuerza de Tarea Scorpion Strike.

Según el comunicado oficial, las fuerzas estadounidenses y aliadas comenzaron los bombardeos a la 1:15 de la madrugada (hora del este de EE. UU.) con el objetivo declarado de desmantelar el aparato de seguridad del gobierno iraní y neutralizar amenazas consideradas inmediatas, describiendo el ataque como el mayor despliegue de poder de fuego estadounidense en Medio Oriente en una generación. Las fuerzas militares informaron además que repelieron cientos de ataques con misiles y drones lanzados posteriormente por Irán, sin registrar bajas ni heridos entre el personal estadounidense, y con daños mínimos a sus instalaciones.

La ofensiva se produjo en paralelo a un amplio ataque israelí, en el que el Ejército de Israel afirmó haber enviado cerca de 200 aviones de combate y atacado más de 500 objetivos militares en el oeste y centro de Irán. El primer ministro Benjamin Netanyahu calificó la operación conjunta como una respuesta a lo que describió como una “amenaza existencial” para su país. En Irán, las autoridades denunciaron numerosas víctimas civiles y llamaron a evacuar la capital, Teherán, mientras columnas de humo y explosiones han sido reportadas en varias zonas.

La ofensiva desencadenó una escalada regional: Irán respondió con lanzamientos de misiles contra bases militares estadounidenses en varios países del Golfo y contra territorios aliados a Israel, situaciones que obligaron al cierre de espacios aéreos y desataron una respuesta inmediata de defensa aérea en esas zonas. La situación se encuentra bajo tensa observación internacional, mientras los gobiernos globales analizan la repercusión de los ataques y piden moderación ante la creciente espiral de violencia.