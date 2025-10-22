San Juan se prepara para vivir una nueva jornada electoral este domingo 26 de octubre, cuando los ciudadanos vuelvan a las urnas para elegir a sus representantes legislativos.

En toda la provincia, 620.823 personas están habilitadas para votar. El proceso se desarrollará en 1.843 mesas distribuidas en 241 escuelas y cuatro sectores del Servicio Penitenciario Provincial, bajo un amplio operativo de seguridad.

El despliegue incluirá a 1.176 efectivos pertenecientes al Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, Policía Federal Argentina, Policía de San Juan y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además de custodiar los establecimientos de votación, las fuerzas estarán a cargo del resguardo de las Boletas Únicas de Papel, desde su guarda hasta su distribución y recolección una vez finalizado el escrutinio.

El comandante del distrito, coronel Rubén Gastón Patera, es quien coordina todo el proceso y tiene bajo su responsabilidad la custodia de las Boletas Únicas de Papel (BUP), desde que llegan a los lugares de guarda hasta su distribución en las escuelas.

El objetivo del operativo es garantizar que todo el proceso se desarrolle con normalidad y seguridad, tanto para los votantes como para las autoridades de mesa.

Desde el Comando Electoral recordaron que la información oficial sobre el desarrollo de los comicios será comunicada únicamente por el organismo, para evitar confusiones o versiones no confirmadas.

Con este despliegue, San Juan se alista para vivir una jornada democrática en orden y con todas las garantías para que cada ciudadano pueda ejercer su voto sin inconvenientes.