Rodrigo Lussich le escribió una última carta a su amiga tras su muerte

El 7 de diciembre fue una fecha marcada por la tristeza para el conductor Rodrigo Lussich, pues su amiga y productora de Intrusos, Meche, habría celebrado su cumpleaños, apenas diez días después de su fallecimiento el pasado 27 de noviembre. Lussich, quien previamente había expresado su preocupación por la salud de Meche y el dolor por su partida, compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

Conmovido, Lussich imaginó los planes que la pareja de amigos habría hecho para esta fecha: "¡Feliz cumple negrita; compañera del alma! Te fuiste a volar aires más puros poquitos días antes de tu cumple", escribió Rodrigo Lussich. El conductor continuó, con melancolía: "Hoy arreglaríamos para hacer una merienda, seguro. Me pasarías a buscar con tu auto, iríamos a un barcito que tuviera café de especialidad, porque tenías un paladar jodido para en café".

En su recuerdo, Lussich pintó la dinámica de su amistad y colaboración: "Charlaríamos, me mostrarías Los Escandalones que tenías en armado para mañana; me cag... a ped... por varias cosas, sacaríamos el cuero a un par, hablaríamos de todo y de nada, negarías tu edad (coqueta siempre) y te daría un abrazo de oso del que eras medio arisca pero llena de amor".

El periodista describió la profunda conexión que forjaron desde que se conocieron en 1997. Lussich rememoró ese primer encuentro: "Una tardecita de 1997 toqué el timbre de un taller de teatro, de comicidad para ser más preciso (y no fue casual que el humor nos uniera desde el minuto uno) y me abriste la puerta". Desde entonces, su relación fue inquebrantable: "Y desde esos tiempos hasta acá, te transformaste en una indispensable, en mi incondicional (y yo en el tuyo), viajamos, jugamos, reímos, nunca nos peleamos, y además trabajamos juntos un montón", contó.

Aunque la jornada estaba cargada de dolor, Lussich enfocó su mensaje en la esperanza del recuerdo: "Hoy es un día triste pero también es ir aprendiendo a ser felices recordándote en cada segundo en el que seguís estando conmigo", expresó Rodrigo Lussich.

Finalmente, Lussich se refirió a la repentina partida de su amiga, señalando una promesa pendiente y la personalidad de Meche: "A vos también te enojaría que te hayas ido así, sin avisar, tan de repente; pero el humor negro que amabas dejaría lugar a un par de ideas o frases que nos costarían la cancelación", se sinceró, asegurando que "le hizo una promesa a Meche, que pronto va a cumplir".