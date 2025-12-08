Roberto García Moritán: revelan el motivo de la separación de su novia

La separación abrupta entre Roberto García Moritán y Priscila Crivocapich se confirmó apenas unos meses después de haber iniciado y a pesar de que se rumoreaba incluso la posibilidad de una boda. Días antes de que se hiciera pública la ruptura, Crivocapich había negado la situación en Puro Show, expresando: "No me gusta hablar. Sí, seguimos juntos pero no quiero que me pregunten por las cosas personales. Es un montón".

Pese a la negativa inicial, la ruptura fue confirmada. Karina Iavícoli y Oliver Quiroz revelaron en Infama que el empresario les había confirmado la separación, asegurando que "Se separaron en buenos términos".

La clave del quiebre residiría en proyectos de vida divergentes. La decisión de terminar la relación habría estado motivada por las intenciones de la periodista de ser madre. Oliver Quiroz reveló la información que manejaba el entorno del empresario: "Del entorno de lél, me dicen que Priscila tenía muchas ganas de ser madre y Roberto no porque ya tiene tres".

Tras la confirmación de la separación, surgió el rumor de que el exmarido de Pampita estaría comenzando un romance con Gisela Dulko, información difundida por Ángel de Brito. Sin embargo, esta versión fue recibida con escepticismo por parte de panelistas. Karina Iavícoli opinó sobre la posibilidad de ese vínculo: "No la veo a ella con Moritán por el perfil. Él es muy mediático, expone todo". Por su parte, Laura Ubfal ofreció una explicación sobre el origen del rumor, indicando que: "Los deben haber visto juntos como amigos porque Gisela es íntima de Milagros Brito, la ex mujer de García Moritán".