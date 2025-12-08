La Peña de Morfi 2026: ¿Diego Leuco y Lizy Tagliani afuera?

La Peña de Morfi, un clásico dominical de Telefe que combina música en vivo, cocina y un ambiente familiar, está transitando su recta final de la temporada actual mientras el canal ya prepara una profunda renovación para 2026. El ciclo, que fue creado por Gerardo Rozín, se encamina hacia un cambio fuerte.

La primera gran modificación planeada se centra en la conducción. Según reveló el periodista Luis Bremer, Telefe estaría evaluando la salida de Diego Leuco y Lizy Tagliani. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente su futuro laboral, se asegura en los pasillos del canal que el cambio ya está encaminado. Las autoridades buscan una dupla completamente nueva para darle frescura al formato.

Publicidad

Diego Leuco asumió la conducción de La Peña en 2023, luego de la repentina muerte de Rozín, y logró mantener el espíritu del programa con sobriedad. Por su parte, Lizy Tagliani se unió al ciclo en abril de 2024 para aportar un tono más cercano y descontracturado, a pesar de polémicas personales relacionadas con una denuncia de Viviana Canosa,.

Fuentes cercanas indicaron que la salida de la dupla no se debe a conflictos internos, sino que es una decisión estratégica de Telefe, que opta por renovar figuras periódicamente para potenciar la grilla y mantener el interés de la audiencia.

Publicidad

Con la necesidad de un rediseño más profundo, el canal ya tiene dos nombres muy firmes para encabezar la versión 2026: Fer Dente y Laurita Fernández. Esta elección se debe a que ambos poseen experiencia en el vivo, tienen buena llegada con el público y un perfil artístico que encaja con la esencia del programa.

Fer Dente se encuentra actualmente conduciendo Paraíso Fiscal en Olga, aunque su continuidad en el streaming aún no ha sido definida. Su versatilidad, que le permite cantar, entrevistar y manejar el clima de un show, lo posiciona como una figura ideal para un formato que requiere ritmo y frescura.

Publicidad

Laurita Fernández también está en la mira de Telefe desde hace tiempo, pese a que atraviesa un buen momento con Bienvenidos a Ganar en Canal 9. Su experiencia en entretenimiento, su soltura frente a cámaras y su conexión con diversos públicos hacen que su nombre suene cada vez con más fuerza.