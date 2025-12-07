Ángela Torres revela cómo su relación con su madre afectó su salud

Ángela Torres reveló detalles íntimos de la decisión que tomó a los 16 años de dejar su hogar y vivir sola, un paso que estuvo impulsado por su independencia económica y una relación compleja con su madre, Gloria Carrá. La artista, que había comenzado a trabajar desde muy pequeña en producciones como Patito Feo, sintió la necesidad de buscar su propio espacio.

La actriz relató cómo fue el momento en que comunicó su decisión, explicando que ya casi no pasaba tiempo en la casa familiar: "Casi ni iba ya a mi casa, a mis 16 años. Un día la llamé a mi mamá y le dije que ya podía porque trabajaba hace un montón de años y la verdad que necesitaba mi espacio", contó Ángela Torres.

El motivo de esa partida temprana radicaba en las dificultades de la convivencia con Carrá. "No nos llevábamos bien en mi casa. Yo creo que tenía que ver con que no nos sabíamos encontrar mucho", confesó Ángela Torres.

Aunque la cantante no recordaba los trámites legales de su emancipación, su vida se transformó completamente. En esa época, Torres estaba inmersa en proyectos como Tu cara me suena en televisión y Criatura emocional en teatro. Al vivir cien por ciento sola, tuvo que hacerse cargo de todas las responsabilidades, desde pagar los servicios hasta cocinar. La falta de experiencia doméstica tuvo consecuencias inmediatas: "Me acuerdo que tuve un re desorden alimenticio al principio porque no sabía cocinarme", se sinceró la actriz.

Al referirse al apoyo de su madre durante ese período, Torres reconoció que la situación de Carrá también era delicada. "Me ayudó lo que se pudo. Estaba medio complicada la cosa", expresó Ángela Torres, aunque defendió el contexto de su madre, quien "se acababa de separar, tenía el corazón roto". Torres destacó que, en ese entonces, sus mejores amigos la ayudaron mucho.

Afortunadamente, el presente de ambas parece estar marcado por la reconciliación y el entendimiento. La cantante aseguró que la distancia fue crucial para ambas: "Por suerte, estamos sanando. Trabajamos mucho en nosotras. Fue clave en ese momento irme. Lo necesitábamos las dos", se sinceró.