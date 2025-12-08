Operativo masivo en Jáchal: 80 familias recibieron ayuda urgente por el temporal

El Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de la Municipalidad de Jáchal ha informado sobre el amplio operativo de asistencia desplegado en el departamento como consecuencia del temporal de lluvias registrado durante los días 5, 6 y 7 de diciembre. Durante estas jornadas, se recepcionaron 80 demandas que corresponden a familias con distintos grados de afectación en sus viviendas. Las autoridades han determinado que, en la mayoría de los casos, se trata de construcciones antiguas y no sismo resistentes.

Aunque la zona más afectada resultó ser la villa cabecera de Jáchal, los equipos municipales han intervenido en 15 distritos, logrando cubrir la totalidad de las demandas surgidas. Los lugares asistidos incluyeron Jáchal Centro, San Isidro, Gran China, Pampa Vieja, Niquivil, El Rincón, La Ciénaga, San Roque, Tamberías, La Represa, Entre Ríos, Bella Vista, Villa Mercedes, La Legua 1 y La Legua 2,. La asistencia directa se brindó a las 80 familias con la entrega inmediata de insumos para viviendas, agua, alimentos y abrigos.

El operativo incluyó un trabajo preventivo crucial en localidades que suelen quedar aisladas durante las crecidas, como Entre Ríos, La Legua 1 y La Legua 2, entregando los recursos con antelación mediante articulación con instituciones y asistencia directa domiciliaria. Adicionalmente, el municipio ha realizado derivaciones al Servicio Local de Niñez y al Área de Salud tras la detección de factores de riesgo, y se brindó asesoramiento sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) en los casos que lo requirieron.

Respecto al estado de los servicios y las defensas, se ha determinado que las defensas del colector Pasleam y Pajarito están trabajando con normalidad. Asimismo, en Huaco, las defensas resistieron las crecidas sin que se registraran roturas de canales ni daños en zonas pobladas. En el centro de Jáchal, si bien algunas calles presentan material de arrastre y acumulación de agua en sectores sin asfalto, todas permanecen transitables, y las zonas rurales presentan condiciones similares en los callejones, siendo también transitables con precaución.

El alumbrado público funciona con normalidad, exceptuando algunas luminarias individuales apagadas que están siendo reparadas. Sin embargo, se mantiene la indicación de que los semáforos continúan sin funcionamiento preventivo hasta tanto mejoren las condiciones climáticas.

El Reporte de Vialidad Nacional sobre el estado de las rutas señala que la Ruta Nacional 40 (San Juan–Jáchal) se encuentra transitable con precaución por lluvias. No obstante, la Ruta Nacional 40 (Huaco–Límite con La Rioja) se encuentra intransitable debido a la presencia de agua en badenes y arrastre. La Ruta Nacional 150 (Jáchal–Rodeo) requiere transitar con mucha precaución por derrumbes, mientras que la RN 150 (Huaco–Ischigualasto) está transitable con precaución. El Paso Internacional por Agua Negra permanece habilitado.

El COEM ha asegurado que continúa trabajando de manera ininterrumpida, con más de 70 personas desplegadas en equipos en todo el departamento, manteniendo un monitoreo permanente de defensas, calles, servicios y atención de emergencias. El organismo solicita a la población evitar circular por zonas anegadas, no obstruir acequias ni desagües, extremar precauciones al conducir, e informarse únicamente por canales oficiales. La Municipalidad de Jáchal reitera que continúa acompañando a cada familia afectada y manteniendo el operativo de asistencia mientras persistan las condiciones climáticas adversas.