Organizaciones de Género marchan a la Casa de Córdoba por Justicia para Flavia Saganías

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Organizaciones de Género se manifestarán mañana a las 18 frente a la casa de la provincia de Córdoba en la Ciudad de Buenos Aires, en reclamo de la libertad de Flavia Saganías, madre de 5 hijos que fue condenada a 23 años de cárcel por la justicia cordobesa que la consideró responsable del violento escrache a su ex pareja que había resultado absuelto de una denuncia por abuso de una de los menores.



Las organizaciones informaron a través de un comunicado que esta madre de 5 hijos había denunciado a su ex pareja por abusar de su hija de seis años y subrayaron que “la justicia ignoró y archivó la causa. Desesperada, Flavia narró la situación en su perfil de facebook alertando a la comunidad sobre lo acontecido. El acusado fue agredido sin que ella lo supiera”.



“En una clara maniobra que pretende aleccionarnos a todas, la justicia condenó a Flavia por supuesta instigación a la violencia. El abuso de su hija permanece impune y el acusado sigue libre. Flavia fue condenada a 23 años de prisión en un penal de máxima seguridad, y sus hijos fueron apartados de su madre”, denunciaron.



“El jueves 12 de diciembre a las 18 hs en la Casa de Córdoba, ubicada en Callao 332, todas las organizaciones que acompañamos a Flavia en este proceso, realizaremos una performance y sostendremos el pedido de libertad y absolución definitiva para ella y justicia para su hija. Y hasta tanto no haya una sentencia firme, la garantía del derecho de sus hijos a transitar este sensible período junto a su mamá”, completa el comunicado.