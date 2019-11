Organizaciones políticas, sindicales y sociales marcharon en favor de Evo Morales

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos marcharon hoy por las calles del centro porteño hasta la Plaza de Mayo, con el lema "no al golpe de Estado en Bolivia" y para apoyar al renunciante presidente Evo Morales.



Convocada por el "Comité Argentino contra el Golpe en Bolivia, contra el racismo y el fascismo, por la Igualdad y La Paz en América Latina", la marcha empezó en 9 de Julio y Avenida de Mayo y culminó en el histórico paseo rodeado por la Casa Rosada, el Cabildo y la Catedral Metropolitana.



La manifestación, que incluyó espectáculos musicales y discursos, tuvo la presencia también de miembros de la comunidad boliviana en la Argentina que apoyan a Morales y repudian a la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez y al nuevo gobierno que conformó.



Entre los convocantes y participantes estuvieron las dos CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresimona), la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), Narrios de Pie, alianzas como el Frente de Izquierda-Unidad, Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.



Otras consignas, como las del PTS-FIT-U, fueron "Apoyo a la resistencia del pueblo en las calles", "Viva la rebelión popular en Chile. Fuera Piñera", "Solidaridad con las luchas populares de América Latina. Fuera el FMI y el imperialismo".



Entidades defensoras de los derechos humanos denunciaron además la existencia de "violaciones a los derechos humanos en Bolivia" y repudiaron "el golpe cívico, policial y militar, orquestado por los Estados Unidos".



La diputada de izquierda y sindicalista docente Natalia González Seligra dijo que "nos movilizamos para decir abajo el golpe cívico-militar-policial avalado por la Iglesia" en Bolivia y denunció que "la derecha busca avanzar sobre la región, los recursos naturales y contra las conquistas que tuvieron alrededor de su identidad" los bolivianos.



También rechazó "el rol de (el presidente Mauricio) Macri que no se pronunció contra el golpe".



En tanto, la dirigente estudiantil Guadalupe Oliverio dijo que "esta marcha es en repudio al golpe anti-indígena en Bolivia" y destacó las movilizaciones "del pueblo, de los campesinos, los indígenas y la juventud contra la derecha".



"Si tiran abajo el golpe estaremos más fortalecidos en la región para luchar contra el imperialismo", añadió.



La diputada porteña Myriam Bregman, del PTS-FIT, sostuvo por su parte que "salimos a repudiar el golpe, que es una avanzada derechista en Bolivia. No hay que permitir que ese gobierno golpista se asiente".



Una ciudadana boliviana residente en la Argentina dijo a su vez que "estamos acá apoyando al pueblo boliviano, a mi familia que está allá", "decimos no al golpe y que vamos a pelear contra (la autoproclamada presidenta Jeanine) Áñez, que llegó ilegítimamente" al máximo cargo.



Otra residente de Bolivia en el país lamentó que haya "tantos muertos y niños maltratados" y bregó por "la paz y la unión" para Bolivia. "Hemos sido maltratados todo el tiempo, como nuestros hermanos del campo", dijo a Télam la mujer, quien agregó que marchó "por el hermano Evo Morales".



En tanto, un hombre oriundo de La Paz asistente a la marcha denunció que "por esta dictadura tenemos más de 30 muertos en nuestro país", aunque según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hasta hoy ascendía a 23 la cantidad de fallecidos por los episodios en el país del altiplano.