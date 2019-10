Organizaciones sociales reclamaron la emergencia alimentaria en Mar del Plata

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Organizaciones sociales marcharon hoy por las calles céntricas de Mar del Plata en reclamo de la implementación de la ley de emergencia alimentaria sancionada el pasado 18 de septiembre.



“La emergencia alimentaria pareciera que fue para calmar la tensión social que se vivía en el medio de la situación electoral, pero no se ha mejorada ninguna partida de comedores y merenderos" dijo Rodrigo Hernández representante de Barrios de Pie.



"Desde entonces hemos recibido menos leche y este mes peligra la entrega de las garrafas por un problema de licitación" enfatizó mientras sostuvo que necesitan “diálogo con el actual gobierno porque los funcionarios están en función hasta el 10 de diciembre, y deben ejecutar las leyes a favor del pueblo, no hacen nada. Así no podemos continuar".



“No nos queremos imaginar qué sucederá con la canasta navideña porque, si no, se va a seguir generando un clima de tensión, y son los actuales funcionarios hasta el cambio de gobierno los que se tienen que hacer cargo” agregó.



Mientras tanto, desde el Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), Daniela Carralco enfatizó que “la situación en los barrios más carentes de Mar del Plata es la falta de trabajo genuino".



Carralco finalizó diciendo que “los programas sociales están cerrados y que no generan nuevas aperturas. Nosotros no queremos un clima de confrontación sino soluciones".