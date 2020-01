Organizadores de la fiesta japonesa platense desconocen las causas de los más de 15 intoxicados

POR AGENCIA TÉLAM

Organizadores de la celebración del Bon Odori, el festival de danza tradicional japonesa que se realizó el sábado en la localidad de Colonia Urquiza, en las afueras de La Plata, dijeron hoy que "desconocen" las causas por las que se intoxicaron unas 15 personas, y reiteraron que es "la primera vez que ocurre algo similar en 20 años" desde que se inició el festejo.



“Es la primera vez que tenemos que usar servicios de ambulancias, y aparte de las ambulancias teníamos en alerta al SAME y lo tuvimos que llamar para cubrir a la cantidad de casos de intoxicados que hubo esa noche", dijo hoy Víctor Mizuta, uno de los organizadores de la tradicional fiesta en declaraciones a radio Provincia.



El festival organizado por la comunidad japonesa platense se celebra desde hace más de 20 años el segundo sábado de enero, en un predio ubicado en las calles 186 y 482,de la localidad de Melchor Romero, finalizó con unas 15 personas que debieron ser asistidas por ingerir alimentos en mal estado.



Una fuente de la organización confirmó a Télam que "cerca de las 23 varias personas comenzaron a sentir malestar y debieron ser asistidas por el personal médico presente en el evento".



Más de 15 personas debieron ser trasladadas al hospital de Melchor Romero para ser atendidas, en tanto dos menores de edad fueron derivados a la Clínica del Niño con cuadros "de gastroenteritis graves".



Las personas presentaban vómitos y diarrea, confirmó una fuente sanitaria.



"Todavía no sabemos de dónde provino ni cuál fue la causa, pero hubo muchos casos de personas intoxicadas, esa noche nosotros tuvimos la visita de bromatología de la Municipalidad de La Plata que labró actas a dos puesto de comidas pero no sabemos si fue por estos dos puestos o a otra cosa", agregó Mizuta, quien reconoció que "pareció extraño la rapidez con la que la gente se descomponía".



Según lo que testimoniaron testigos en las redes sociales, la mayoría de los asistidos informó que había consumido en uno de los puestos del predio arroz con langostinos o camarones, pero de acuerdo a los organizadores, todavía no pueden confirmar que sea esa la comida que los afectó.



Desde la Comuna informaron que “un puesto que vendía arroz con calamares fue clausurado pues la comida estaba en mal estado. Personal del Municipio hizo un control de rutina previo al evento. Pero el problema se dio a partir de la manipulación de los alimentos. Por ello se procedió inmediatamente a la clausura del lugar”, cerca de las 23 del sábado, agregaron.



El organizador del evento dijo hoy que en primer lugar quieren determinar "cuáles fueron las causas y tomar medidas. Desde la organización ponemos a disposición los puestos, los alquilan y cada uno trae los productos de su casa”, aseguró.



Según el responsable del evento, los dos puestos multados por el Municipio pertenecen a "gente profesional del rubro gastronómico. No los nombro porque no sabemos si son estos dos puestos los que generaron la intoxicación, no se sabe tampoco cuál fue la comida que generó la intoxicación", apuntó.



"Esto empañó todo lo que se hizo. Estábamos entusiasmados con el evento porque es de suma necesidad para la comunidad japonesa, pero esto lo empañó", lamentó Mizuta.