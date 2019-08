Organizaron un sorteo para ayudar a pequeños de 25 de Mayo

El Día del Niño está cerca por lo que desde el grupo ISA están preparando un festejo para los pequeños de bajos recursos del departamento de 25 de Mayo. Desde una repostería rawsina decidieron lanzar un sorteo con el objetivo de recolectar juguetes que serán donados para estos más de 140 chicos.

Cecilia Ortiz es la propietaria del local que tuvo la iniciativa. La mujer decidió organizar la actividad cuyos número para participar les son entregados a quienes colaboren con juguetes nuevos o usados. Los premios del mismo son elementos de su negocio, por ejemplo, moldes, premezclas, accesorios para repostería, herramientas. También paquetes que incluyen todo para las preparaciones.

Quienes deseen colaborar pueden acercarse al comercio que está en Avenida España y Sívori, tienen tiempo hasta el 16 de agosto. El mismo atiende de 9.30 a 13 y de 18 a 21.30.

Hasta el momento son pocos los productos recolectados pero Ortiz tiene esperanzas de que aumenten en los próximos días. “Hay gente que me dice que no colabora porque son caros pero no tienen en cuenta que también pueden ser usados”, manifestó.